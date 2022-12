Union Berlin: Sheraldo Becker von Taiwo Awoniyis Premier-League-Klub umworben?

Nottingham Forest will den Angreifer bereits im Winter nach England holen. Das berichtet Sky und beruft sich dabei auf eigene Informationen. Demzufolge hätten sich die „Reds“ bereits nach dem Flügelflitzer erkundigt und würden einen Wechsel in den kommenden Wochen forcieren.

Das verwundert nicht, denn Nottingham steht in der Premier League auf einem enttäuschenden 18. Rang von 20 Teams und belegt damit den ersten Abstiegsplatz. Dabei hatte der Aufsteiger im vergangenen Sommer mächtig aufgerüstet und bislang insgesamt 24 Zugänge verpflichtet, von denen noch 20 im aktuellen Aufgebot stehen. Darunter auch Taiwo Awoniyi, der im vergangenen Sommer vom 1. FC Union Berlin geholt wurde.

Sheraldo Becker (l.) und Taiwo Awoniyi (r.) standen in 48 Pflichtspielen gemeinsam für Union Berlin auf dem Platz. Imago/Hölter

Die Eisernen erhielten 18 der 20,5 Millionen Euro Ablösesumme. Ein ähnlich hoher Betrag könnte es auch bei Becker sein, der beim FCU noch bis zum 30. Juni 2024 unter Vertrag steht und in der Offensive der Unterschiedsspieler schlechthin ist.

Sieben Tore und vier Vorlagen in 15 Bundesliga-Einsätzen sind eine starke Quote, auch wenn dem Nationalstürmer Surinames in dieser Hinsicht ein wenig die Puste ausgegangen ist. Seit dem 8. Spieltag hat Becker in acht Liga-Partien lediglich ein Mal getroffen.

Dennoch dürften die Köpenicker einen Winterverkauf nur dann überhaupt in Erwägung ziehen, wenn sie viel Geld für den Offensivwirbler bekommen und einen zumindest halbwegs gleichwertigen Ersatz in der Hinterhand haben.

Schließlich würde ein Abgang Beckers den FCU-Angriff zweifelsohne schwächen, weil er selbst ohne Torbeteiligung einer der Kicker ist, die gegnerische Abwehrleute binden. Mit seinem Tempo, seiner Dynamik, Dribbelstärke und seinem Zug zum Tor ist er nur schwer zu verteidigen beziehungsweise auszurechnen, weshalb ihm – zumindest in der Theorie – eine gute Aktion reicht, um eine Chance zu kreieren.

Sheraldo Becker (r.) zeigte gerade in der Anfangsphase der laufenden Saison starke Leistungen. City-Press GmbH/Pohl

Sheraldo Becker und Taiwo Awoniyi kennen sich aus Union-Zeiten gut

Genau das dürfte einer der Gründe sein, weshalb der neureiche Erstliga-Klub aus England ihn haben will. Ein anderer ist, dass er bereits 48 Mal zusammen mit Awoniyi auflief, die beiden sich also gut kennen und Becker den nigerianischen Nationalangreifer mit entsprechenden Vorlagen füttern könnte.

Momentan hat Awoniyi in wettbewerbsübergreifend 15 Begegnungen lediglich drei Tore erzielt. Zu wenig, weshalb nun offenbar nach Spielern gesucht wird, die ihn ersetzen können. Gelänge das, würde es den „Tricky Trees“ voraussichtlich dabei helfen, die Klasse zu halten und im kommenden Sommer neu in Englands Fußball-Eliteklasse anzugreifen.

Außerdem hatte Becker England immer mal wieder als Ziel bezeichnet, würde in Nottingham wohl auch deutlich mehr verdienen. Dafür müsste er allerdings im Abstiegskampf ran und könnte mit seinem Verein nicht mehr um die Champions-League-Plätze mitspielen.

Sheraldo Becker (r.) im Duell mit dem Ex-Unioner Robert Andrich Imago/Team 2

Und dann ist da ja noch das nicht ganz unbedeutende Europa-League-K.-o.-Runden-Play-off gegen Ajax Amsterdam. Beckers Geburtsstadt. Gegen seinen Ex-Klub, in dessen Nachwuchs er ausgebildet wurde und wo er es bis in die zweite Mannschaft schaffte, aber nie für die Profis auflaufen durfte. Es gibt daher sowohl für einen Verbleib als auch für einen Abgang nachvollziehbare Argumente.

Doch letztlich liegt es an den Eisernen, ob sie Becker abgeben oder bei weiterhin drei anstehenden Wettbewerben doch lieber behalten wollen.