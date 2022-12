Union Berlin: Stürmer Kevin Behrens von Bundesliga-Konkurrent umworben?

Laut Express handelt es sich dabei um den 1. FC Köln, der von FCU-Legende Steffen Baumgart trainiert wird. Er und Sportgeschäftsführer Christian Keller sind für die Rückrunde demnach auf der komplizierten Suche nach einem großen, körperlich präsenten sowie durchsetzungsstarken Strafraumstürmer mit Bundesliga-Erfahrung, der zudem über ein sehr gutes Kopfballspiel verfügt, einsatzfreudig und mentalstark ist.

Noch ein entscheidender Punkt: Teuer darf er ebenfalls nicht sein, weil die Geißböcke dem Vernehmen nach nicht viel Geld zur Verfügung haben. Behrens passt auch deshalb ins Schema, weil sein Vertrag beim 1. FC Union Berlin im kommenden Sommer ausläuft.

Entscheidet er sich für einen Wechsel, könnten die Eisernen nur noch in diesem Winter eine (kleine) Ablöse für den Angreifer generieren. Das ist allerdings ein eher unwahrscheinliches Szenario. Schließlich befinden sich die Köpenicker angeblich selbst auf Stürmersuche, weil Jordan Siebatcheu nach starkem Start hinsichtlich seiner Torquote nachgelassen hat, Behrens und Sven Michel auf hohem Bundesliga-Niveau ebenfalls keine klassischen Goalgetter sind.

Unterschiedsspieler Sheraldo Becker wird hingegen mit Nottingham Forest in Verbindung gebracht. Dass Union ihn und/oder Behrens im Winter abgibt, ist nur dann vorstellbar, wenn die Verantwortlichen um Sportgeschäftsführer Oliver Ruhnert passenden Ersatz finden.

Kevin Behrens (M.) und Sheraldo Becker (r.) werden beide mit anderen Klubs in Verbindung gebracht. imago/Contrast

Kevin Behrens ist für Union Berlin auch als Joker wertvoll

Denn der Tabellenfünfte will für die restliche Rückrunde und drei anstehende Wettbewerbe im Angriffszentrum eher auf-, statt abrüsten. Gerade bei Behrens weiß man, dass man ihn immer auch als Joker bringen kann.

Denn selbst, wenn er nicht trifft, bindet er die gegnerische Abwehr durch seine körperbetonte Spielweise und schafft damit Freiräume für Teamkollegen wie Becker oder Jordan, die von ihm profitieren können. Unter anderem deshalb setzte Coach Urs Fischer den 31-Jährigen in dieser Saison wettbewerbsübergreifend bereits 23 Mal (drei Tore, zwei Vorlagen) ein.

Behrens ist ein Joker, der etwas bewegen kann und der sich vor allem nicht beschwert, wenn er nur von der Bank kommt. Schließlich feierte er sein Bundesliga-Debüt erst am 14. August 2021 beim 1:1 gegen Bayer 04 Leverkusen - im Alter von 30 Jahren, sechs Monaten und elf Tagen.

Der damalige Saarbrücken-Stürmer Kevin Behrens (r.), hier im DFB-Pokal am 13. August 2017 gegen Unions Fabian Schönheim, spielte viele Jahre in den unteren Ligen. imago/Huebner

Kevin Behrens hat sich über viele Jahre hochgearbeitet

Der „Spätzünder“ hat sich also den Großteil seiner Karriere in drei Regionalliga-Staffeln, der fünftklassigen Bremenliga und der 2. Bundesliga bewegt, weshalb er vielleicht noch mal den entscheidenden Tick motivierter ist, für einen Klub wie Union auflaufen und sogar international spielen zu dürfen.

Denn dass er mal in diesen Sphären unterwegs sein würde, schien lange Zeit fast ausgeschlossen zu sein. Daher darf man davon ausgehen, dass sich Behrens in Berlin wohlfühlt und weiß, was er an Union hat. Allerdings kommt es auch auf seine Zukunftsperspektive bei den Eisernen an. Wenn ihm Baumgart und Köln dahingehend etwas in Aussicht stellen können, wird er sich das verständlicherweise anhören wollen.

Köln-Coach Steffen Baumgart ist offenbar auf der Suche nach einem neuen Stürmer. Imago/Bucco

Ganz ausschließen kann man einen Winterwechsel daher nicht. Denn dass Union einem verdienten Spieler, der immer vollen Einsatz gezeigt und alles gegeben hat, bei einem entsprechenden Transferwunsch Steine in den Weg legen würde, ist unwahrscheinlich.

Doch wie erwähnt wird das nur dann geschehen, wenn der FCU einen guten Ersatzmann in der Hinterhand hat, was im Winter immer etwas schwieriger als im Sommer ist.