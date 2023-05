Sheraldo Becker im Porträt, Teil 2: „Champions League wäre großartig“

Während seiner Zeit bei Ajax lernt Sheraldo Becker Amsterdam kennen. Zunächst bringt ihn noch der Fahrdienst von Ajax dreimal die Woche nach der Schule um 14 Uhr vom Elternhaus quer durch die Stadt zur Akademie, Te Toekomst genannt, und von da wieder zurück. Und das oft erst gegen 20 Uhr. Immer montags, mittwochs und freitags.

Später, als er fast täglich Training hat, macht er sich nach der Schule selbst in öffentlichen Verkehrsmitteln auf den Weg, braucht dafür gut eine Stunde hin und eine Stunde zurück. Manchmal macht er vor dem Training auch noch einen Abstecher ins Jordaan-Viertel, zum Klamottengeschäft, in dem seine Mutter arbeitet. Ein paar Euro gibt es da für die Süßigkeiten, die an so einem langen Tag nicht fehlen dürfen.

Das Einzige, was ihm zu schaffen macht, ist die Tatsache, dass er seltener mit seinen Freunden aus dem Kiez unterwegs ist. Beckers Karriere als Jugendspieler ist geradezu bilderbuchhaft. „Ich war bei Ajax immer die große Nummer, der große Junge“, sagt er. Er wird in die Jugendauswahlmannschaften der Niederlande berufen. U16, U17 und so fort. Mit 16 trainiert er erstmals bei den Profis mit.

„Das war vor zehn, zwölf Jahren schon etwas Besonderes. Jetzt ist es ein bisschen anders“, sagt Becker. Marc Overmars, der damalige Sportdirektor, Edwin van der Sar, der Geschäftsführer, und Ronald de Boer, der Trainer der zweiten Mannschaft, Jong Ajax genannt, sind überzeugt, dass er das Zeug für die ganz große Karriere hat, fördern ihn, wollen ihn nach einer eineinhalbjährigen Ausbildungszeit beim Zweitligisten PEC Zwolle mit einem neuen Dreijahresvertrag länger an den Klub binden. Doch dann gibt es für ihn einen Tag, der die erste große Enttäuschung in seinem Leben als Fußballer mit sich bringt.

Ronald de Boer sieht für Becker bei Ajax keine Zukunft

„Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, als Frank de Boer (von 2010 bis 2016 Cheftrainer bei Ajax, d. R.) mir gesagt hat, dass es für mich bei ihm nicht weitergeht, dass ich in der ersten Mannschaft bei Ajax keine Zukunft habe. Klar, das tut richtig weh, auch weil ich als ganz großes Talent galt. Aber ich bin darüber hinweggekommen“, erzählt Becker. Ronald legt schließlich noch mal ein Wort für den jungen Angreifer bei seinem Bruder ein. Doch der lässt sich nicht umstimmen. Groll hege Becker nicht gegen Frank de Boer, auch wenn er dessen Entscheidung bis heute nicht nachvollziehen kann. Der ehemalige niederländische Nationalspieler habe in seiner Zeit als Trainer bei Ajax Amsterdam vieles auch richtig gemacht, unter anderem viermal die nationale Meisterschaft gewonnen.

„Was soll man da sagen? Ich bin dann einfach gegangen und bereue es nicht, wirklich nicht. Man muss wissen, was man will“, sagt Becker. Er spüre auch bei Siegen gegen Ajax keine Genugtuung. Im Gegenteil: Eine Rückkehr zu seinem Stammverein wäre immer eine Option, hat er zuletzt immer wieder betont, wenngleich er im Moment ganz andere Klubs im Sinn hat. Aber dazu gleich. Becker sieht sich im Sommer 2016 also zu einem Abschied gezwungen.

Für 200.000 Euro kauft ihn ADO Den Haag aus dem bis 2017 laufenden Vertrag mit Ajax. Und das auf ausdrücklichen Wunsch von Trainer Zeljko Petrovic, der vorgibt, dass er die Ablösesumme auch aus der eigenen Tasche bezahlt hätte. Bei der Präsentation im Kyocera-Stadion ist auch Mutter Ilse zugegen, die sich bei Petrovic für das ihrem Sohn entgegengebrachte Vertrauen bedankt und nach der Veranstaltung von der Klubhomepage wie folgt zitiert wird: „Es sah hier so aus, als würde es um Ronaldo gehen.“

Trainerwechsel wird zum Glücksfall

Der Neuanfang gestaltet sich aber kompliziert. Nach einem guten Saisonstart mit hoffnungsvollen Auftritten von Becker schlittert der Traditionsklub in der Eredivisie in eine Krise. Petrovic wird Anfang Februar 2017 nach nur sieben Punkten aus den vergangenen 17 Spielen entlassen, Becker, der mitunter nur in der zweiten Mannschaft, also bei Jong ADO, zum Einsatz kommt, derweil schon als Fehleinkauf bezeichnet. Sein Glück: Mit Alfons Groenendijk verpflichtet Den Haag einen Vertrauten als neuen Trainer. Aus gemeinsamen Zeiten bei Ajax weiß der Fußballlehrer um Beckers Qualitäten, weiß, wie man den großen Jungen nehmen muss.

Sheraldo Becker bringt sich bei ADO Den Haag als Torjäger, vor allen Dingen als Vorlagengeber ein. imago/ANP

ADO blüht auf. Becker blüht auf. Tabellenplatz elf ist es am Saisonende, in der darauffolgenden sogar Platz sieben, in der Spielzeit 2018/19 schließlich Platz neun. Becker reüssiert dabei als zuverlässiger Scorer. In 88 Ligaspielen erzielt er für die Grün-Gelben zwölf Tore, bereitet 18 vor. Und Oliver Ruhnert, Unions Kaderplaner, hat das natürlich mitbekommen, ist ihm längst auf der Spur, holt ihn schließlich im Sommer 2019 nach Köpenick. Ablösefrei.

Was dann mit ihm beim 1. FC Union passiert, ist hinlänglich bekannt. Deshalb im Schnelldurchlauf: Becker hat Anpassungsprobleme. Die Sprache. Die Intensität in Training und Spiel, die eine Vielzahl von kleineren Wehwehchen und Verletzungen zur Folge hat. Er hat keinen Stammplatz, aber auch keine Geduld und ist zum Teil auch uneinsichtig. „Ich habe mit dem Trainer gesprochen. Das ist für mich das Normalste, mit den Menschen zu sprechen, wenn einem etwas nicht gefällt“, sagt Becker, womit wir wieder bei seiner Mutter und deren Ratschlägen fürs Leben angekommen wären.

Den Aktionsradius erweitert

„Man will sich ja auch verbessern, weiterkommen. Und ich habe dann an mir gearbeitet, überlegt, wie ich meine Fitness steigern könnte. Da geht es um Ernährung, um zusätzliche Schichten im Kraftraum und so fort. Das braucht dann vor allen Dingen eins: Zeit. Das läuft nicht so, dass du eine Woche lang nur Salat isst, und nach dieser Woche ist dann alles gut, nein.“

Inzwischen schwärmt er geradezu von seinem aktuellen Coach. Urs Fischer habe immer an ihn geglaubt, sagt er, eine Ahnung gehabt, dass er bei

Union den nächsten Schritt machen könne. Hat er dann auch. Unter anderem, indem Fischer seinen Aktionsradius erweitert hat, vom Flügelstürmer hin zu einem universell einsatzbaren Offensivspieler. „Andere Trainer sind da ungeduldiger, was für den Spieler oft schon nach einem Jahr den Abschied bedeutet“, sagt Becker. Und: „Er ist fair zu mir, das ist das Wichtigste. Und ganz offen in seiner Kritik, ganz klar. Und er hat ein gutes Herz. Andere sagen dir schon mal, dass du super trainiert hast, am nächsten Tag sitzt du aber doch wieder auf der Bank, mit der Erklärung, dass er doch noch einen anderen Spieler ausprobieren wollte. Wenn der Trainer ehrlich zu mir ist, bin ich ehrlich zu ihm.“

Sheraldo Becker im Austausch mit Coach Urs Fischer imago/Koch

Noch mehr Lobhudelei vonseiten ihres Schlüsselspielers gefällig, Herr Fischer? Okay, dann gern. Für Becker gibt es keine Zweifel daran, dass der Schweizer Fußballlehrer maßgeblich für den Erfolg des FCU verantwortlich ist. „Weil der Trainer genau weiß, was er will und was er von der Mannschaft verlangen kann. Und weil er uns jeden Tag das mit einer unablässigen Konsequenz vermittelt. Wir wissen einfach, was wir zu tun haben. Ich bin jetzt dreieinhalb Jahre hier, und er arbeitet jeden Tag daran, dass wir Automatismen entwickeln, den nächsten Schritt machen.“ Zudem vermittele er ihnen immer wieder Folgendes: „Uns ist bewusst, dass wir nicht die beste Mannschaft der Bundesliga sind, aber auch, was wir gemeinsam schaffen können. Und das ist viel.“

Der Traum von der Premier League

Klingt nach Zufriedenheit. Und doch spricht Becker – getragen von seinen guten Leistungen – seit Wochen, ja Monaten ungeniert über seine Zukunftspläne. Von der Premier League, von großen Bundesligaklubs, als gebe es tatsächlich mehr als den aus München oder den aus Dortmund. „Ich sage immer, mein Ziel ist es, bei einem Topverein in Deutschland, England oder Italien zu spielen. Aber ich sage nicht: Ich muss, muss, muss nach England. Das stimmt nicht. Champions League zu spielen wäre großartig, klar. Aber das kann ich auch mit Union schaffen. Und das wäre auf jeden Fall noch wertvoller“, so Becker im Februar 2023.

