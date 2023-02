Union Berlin trifft im Europa-League-Achtelfinale auf Saint-Gilloise

Die Europa-Reise des 1. FC Union Berlin geht weiter. Nach dem 3:1-Sieg im Rückspiel der Playoffs gegen Ajax Amsterdam war am späten Donnerstagabend klar, dass die Eisernen auch bei der Auslosung am Freitag in Nyon (Schweiz) noch im Wettbewerb vertreten sein werden.

Die Ziehung hat nun ergeben, dass die Köpenicker in zwei Spielen gegen Saint-Gilloise antreten müssen. Das Hinspiel findet zunächst am 09. März im Stadion An der Alten Försterei statt, eine Woche später, am 16. März, fällt in Belgien die finale Entscheidung über den Sprung ins Viertelfinale.

Trainer Urs Fischer hatte auf der Pressekonferenz nach dem Erfolg gegen Ajax gesagt, dass er keinen Wunschgegner fürs Achtelfinale habe. „Damit beschäftige ich mich jetzt noch nicht, weil am Sonntag unser schweres Spiel gegen Bayern ansteht“, hatte der Schweizer gesagt.