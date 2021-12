Berlin - Nach Fußballspielen kommt es eher selten vor, dass sich aber auch wirklich alle über die Qualität des Spiels einig sind. Vor allem zwischen den Akteuren und den im besten Fall doch noch neutralen Beobachtern kommt es bei der Analyse gern mal zu Meinungsverschiedenheiten. So war dies auch im Nachgang der Bundesliga-Begegnung zwischen dem 1. FC Union Berlin und dem SC Freiburg, die am Mittwochabend im Stadion An der Alten Försterei über die Bühne ging und mit einem torlosen Remis endete.