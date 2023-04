Urs Fischer übt trotz 3:0 Kritik: Die Stimmen zum Union-Sieg!

Christopher Trimmel: Wir hatten in der ersten Halbzeit zwar die ein oder andere gute Umschaltaktion, aber Stuttgart hat das gut gemacht. Wir waren oft nicht präzise genug, gerade Sheraldo Becker hätten wir in einigen Situationen besser einsetzen können. Wichtig war, dass wir nicht mit einem Rückstand in die Halbzeit gegangen sind, denn dann wäre es ein anderes Spiel geworden. Wenn du dich für das internationale Geschäft qualifizieren möchtest, dann musst du solche Partien gewinnen. Ich freue mich über das Tor von Sheraldo, aber am Ende ist in erster Linie der Sieg wichtig.

Lennart Grill: Die letzten Tage waren natürlich sehr turbulent. Erst die Fest-Verpflichtung von Union, über die ich mich sehr gefreut habe. Dass ich heute spielen durfte, war darauf noch das i-Tüpfelchen. Es ist schön, dass wir sechs Punkte Vorsprung auf Platz fünf haben, aber es sind immer noch acht Spiele zu gehen, in denen viel passieren kann. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass wir aktuell mehr auf die Spiele der Konkurrenz gucken, als wir es vorher getan hätten.

Urs Fischer (auf der Pressekonferenz): Stuttgart hat es in der ersten Halbzeit sehr gut gemacht, aber wir haben auch einen großen Teil dazu beigetragen. Wir hatten keine Schärfe, keine Bereitschaft, keine Rhythmus-Wechsel. Wir waren nicht konsequent genug in den Zweikämpfen und hatten Glück, dass wir zur Pause nicht in Rückstand liegen. In den ersten 20 bis 25 Minuten der zweiten Halbzeit haben wir dann das Gesicht der Mannschaft gesehen, das uns eigentlich auszeichnet. Es war in der Summe ein glücklicher Sieg.

Bruno Labbadia (auf der Pressekonferenz): Viel besser kann man eine erste Halbzeit auswärts bei Union Berlin nicht spielen. Wir hatten drei Großchancen und das aberkannte Tor, unser Problem ist einfach, dass wir nicht treffen. In der zweiten Halbzeit haben wir aus dem Nichts das erste Gegentor kassiert, danach haben wir die weiteren Treffer zu einfach hergeschenkt. Wenn man wie Union in der Tabelle vorne steht, ist einem das Glück hold. Bei uns ist das momentan genau umgekehrt.