Medienbericht: Union verpflichtet Leihprofi Lennart Grill fest!

Schon lange hat der 1. FC Union Berlin Planungssicherheit. Der Verein wird ab Sommer in seine fünfte Bundesligasaison hintereinander gehen, möglicherweise gar in der Champions League antreten.

Die Eisernen basteln also ein weiteres Mal an einem Kader, der im Fußball-Oberhaus konkurrenzfähig ist. Dabei kann Union nun offenbar einen ersten Erfolg vorweisen. Ersatztorhüter Lennart Grill, bislang von Bundesliga-Konkurrent Bayer Leverkusen nach Köpenick ausgeliehen, wird nach Informationen des kicker fest verpflichtet.

Der 24-Jährige, der in der Jugend von Mainz 05 und des 1. FC Kaiserslautern als großes Torhüter-Talent galt, machte in der laufenden Saison sechs Pflichtspiele, in denen er elf Gegentore kassierte. An Stammtorhüter Frederik Rönnow, der in den vergangenen Wochen mit guten Leistungen glänzte, ist aktuell zwar kein Vorbeikommen, dennoch gilt Grill als solider und auch loyaler Vertreter.

Gut möglich allerdings, dass Union den ehemaligen U21-Nationalspieler zu einem Klub verleiht, in dem er regelmäßig Spielpraxis sammeln kann. Als dritter Torhüter steht bei den Köpenickern Jakob Busk im Kader. Der 29-jährige Däne ist seit 2016 im Verein. Sein Vertrag läuft noch bis Sommer 2024.