Union Berlin verpflichtet WM-Stammspieler Aissa Laidouni

Es hatte sich in den vergangenen Tagen bereits angedeutet, nun ist der Wechsel fix: Aissa Laidouni hat Ferencvaros Budapest verlassen und verstärkt den 1. FC Union Berlin mit sofortiger Wirkung.

Der zentrale Mittelfeldmann blickt gespannt auf seine neue Aufgabe: „Als Profifußballer möchte man sich auf höchstem Niveau messen, am liebsten in einer der besten Fußball-Ligen der Welt. Deshalb freue ich mich sehr darauf, meine Qualitäten nun in der Bundesliga unter Beweis zu stellen. Nach allem, was ich bislang gehört und gesehen habe, ist Union ein familiärer, aber auch ein ehrgeiziger und ambitionierter Verein. Ich bin überzeugt davon, gut hierher zu passen, und werde alles geben, um mit Union erfolgreich zu sein.“

Oliver Ruhnert verdeutlichte: „Aissas Qualitäten sind uns bereits länger bekannt. Sein Box-to-Box-Spiel, seine Intensität und sein Spielverständnis werden uns helfen, weitere Qualitäten in unser Spiel zu bringen.“

Diese Fähigkeiten demonstrierte er bereits bei der Weltmeisterschaft 2022 in Katar, als er für Tunesien in allen drei Partien in der Startelf stand und nach dem 0:0 gegen Dänemark sogar als Man of the Match ausgezeichnet wurde.

Aissa Laidouni (l.) wurde nach dem 0:0 gegen Dänemark bei der WM sogar als Man of the Match ausgezeichnet. IMAGO/Shutterstock

Aissa Laidouni war bei Ferencvaros Budapest sehr erfolgreich

Obwohl er mit seinem Land in der Gruppenphase ausschied, surft Laidouni seit einiger Zeit weitgehend auf einer Erfolgswelle. Mit Ferencvaros wurde er unter dem früheren Bundesliga-Keeper von Dynamo Dresden und russischem Ex-Nationalcoach, Stanislaw Tschertschessow, 2021/22 Meister und Pokalsieger, schaffte anschließend nach vielen Qualifikationsrunden den Sprung in die Europa-League-Gruppenphase und wurde hier sensationell Erster vor AS Monaco, Trabzonspor und Roter Stern Belgrad.

Damit bleibt dem ungarischen Tabellenführer – im Gegensatz zu Union – die Play-off-Runde erspart, man steht direkt im Achtelfinale. Laidouni trug dazu mit seiner Klasse bei und erinnert hinsichtlich seines Werdegangs ein wenig an Josip Juranovic.

Aissa Laidouni war zuletzt Leistungsträger bei Ferencvaros Budapest. IMAGO/ANP

Aissa Laidouni ist ein waschechter Straßenfußballer mit starker Physis

Wie der kroatische WM-Dritte kickte er bislang in keiner Topliga, wenn man den einen Einsatz in der französischen Ligue 1 mal außen vor lässt. Er hat mittlerweile aber zweifelsohne das Potenzial dafür. Schließlich konnte er sich in unterklassigen französischen Ligen, in Rumänien beim FC Voluntari und zuletzt in Ungarn beweisen und entwickeln.

Dabei zeichnen den Straßenfußballer aus Montfermeil seine starke Physis, Einsatzfreude, sehr gute Pässe, enge Ballführung, exzellente Technik und Dribblingstärke aus.

Klar ist, dass die Eisernen einen Akteur mit seinen Qualitäten bislang nicht im Kader haben, weshalb er – trotz der großen Konkurrenz auf dieser Position – eine wertvolle Alternative für Coach Urs Fischer sein könnte.