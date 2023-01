Achtung, Union-Fans! Wo das Spiel gegen Wolfsburg am Dienstag zu sehen ist

Der 1. FC Union Berlin empfängt am Dienstagabend (20.45 Uhr) den VfL Wolfsburg im Achtelfinale des DFB-Pokals. Obwohl im Stadion An der Alten Försterei zwei Top-Mannschaften aufeinandertreffen, wird die Partie NICHT live im Free-TV zu sehen sein.

Das Spiel zwischen dem Zweiten und dem Siebten der Bundesliga ist nur live beim Bezahlsender Sky zu sehen – und das, obwohl ARD und ZDF sich für das Pokal-Achtelfinale die Rechte an drei der acht Partien sichern konnten. In der ARD sehen die Zuschauer allerdings nur am Mittwoch, 1. Februar, das Gastspiel des FC Bayern beim FSV Mainz 05 und am Dienstag, 7. Februar, das Hessenderby zwischen Eintracht Frankfurt und dem SV Darmstadt 98. Das ZDF überträgt einen Tag später die Begegnung zwischen dem VfL Bochum und Borussia Dortmund.

Wer das Spiel des 1. FC Union Berlin vor dem Fernseher verfolgen möchte, aber kein Sky-Abo hat, muss sich WOW Ticket (ehemals Sky Ticket) buchen, das im Jahresabo 24,99 Euro monatlich und im monatlich kündbaren Abo 29,99 Euro pro Monat kostet.

Die ARD bietet allerdings für alle Fußballfans einen Audiostream an; ab 20.35 Uhr, also zehn Minuten vor Anpfiff, beginnt hier die Übertragung.