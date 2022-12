Unions Jaeckel will mehr Verantwortung übernehmen und reckt den „Daumen hoch“

Er grüßte freundlich in die Runde und setzte sich in den Pressekonferenzraum des 1. FC Union Berlin, um im Rahmen einer Medienrunde Rede und Antwort zu stehen. Innenverteidiger Paul Jaeckel gab eloquent und offen Auskunft und ließ auch sein Jahr 2022 Revue passieren.

„Nicht durchgehend gut, aber wenn ich jetzt einen Strich ziehen müsste, war es ein gutes Jahr. Wir haben letzte Saison den fünften Tabellenplatz geholt, da stand ich bei vielen Spielen auf dem Platz, habe viele Punkte mit eingesammelt, habe auch gute Leistungen gezeigt.“

Er führte weiter aus: „Jetzt, in der Saison, habe ich anfangs viel gespielt, auch ordentliche Leistungen gezeigt, war dann am Ende weniger dabei, was aber auch in Ordnung ist, da die anderen Spieler es auch gut gemacht haben. Deswegen kann ich unter das ganze Jahr einen Daumen nach oben setzen.“

Der Abwehrmann blickte auch schon auf 2023 voraus. Es gehe für ihn darum, „viel auf dem Platz zu stehen, viele Spielminuten zu sammeln und jetzt, wenn man es mit der Kapitänsbinde in dem Testspiel so sehen will, sehe ich mich auch in der Position, auch gerne Verantwortung zu übernehmen.“

Paul Jaeckel (r.) bekam von Urs Fischer gegen Hansa Rostock in Hälfte eins die Verantwortung als Kapitän übertragen. imago/Koch

Paul Jaeckel über Union Berlins Anhänger: „Chapeau an die Fans“

Denn beim 2:0-Sieg gegen den FC Hansa Rostock am Mittwoch führte Jaeckel sein Team in der ersten Halbzeit als Kapitän aufs Feld. Dazu meinte er schmunzelnd auf Nachfrage: „Dafür muss ich einen ausgeben, ja.“ Doch was? „Es gibt einen Beitrag in die Mannschaftskasse. Das war bisher bei allen so.“ Um eine geringe Summe handelt es sich dabei offenbar nicht: „Kostet ein bisschen was“, sagte er lächelnd auf Nachfrage.

Damit gerechnet hat er nicht: „Bisschen überrascht war ich schon.“ Er ergänzte: „Na ja, so oft wird man nicht Kapitän, wir haben ja etatmäßige Kapitäne, die selten ausfallen, da kommt man selten zum Zuge. Dass das jetzt in einem Testspiel so passiert ist, ja, da muss man sich dann schon was anhören“, meinte er schmunzelnd.

Zum Ostduell gegen die Kogge sagte er: „Wir haben es auch schon mit dem Trainer kurz ausgewertet. Es war ein gutes Spiel. Wir haben unseren Ballbesitz gut ausgespielt, hatten gute Torchancen, vor allem auch in der zweiten Halbzeit mit den beiden Toren. Man hätte aber auch noch öfter treffen können. Ansonsten gibt es natürlich immer Punkte, an denen wir arbeiten müssen, aber ich denke, wir können zufrieden sein.“

Schließlich ist die zweigeteilte Vorbereitung auf die Rückrunde ungewohnt, doch die Spannung bekomme man auch dank Urs Fischer hin, es sei wie „eine ganz normale“. Begeistert zeigte er sich angesprochen auf die Anhänger: „Das war wieder überragend, 12.000 Zuschauer bei einem Testspiel. Chapeau an die Fans.“

Paul Jaeckel beim Training des 1. FC Union Berlin am Donnerstagmorgen. imago/Koch

Paul Jaeckel wird beim Weihnachtssingen des 1. FC Union vor Ort sein

Die wird er auch nach dem Testkick gegen den FC St. Gallen am Sonnabend (14.30 Uhr) bald wiedersehen. Er ist beim Weihnachtssingen der Eisernen vor Ort, weil er um die Ecke wohnt. Drei Kumpels will er ebenfalls mitbringen. Er ist dabei möglicherweise der einzige Union-Profi: „Ich habe von vielen gehört, dass sie direkt (Anmerkung der Redaktion: nach Trainingsschluss) den Weg nach Hause antreten werden.“

Die Vorfreude ist ihm anzumerken: „Ich bin gespannt, auf jeden Fall. Ich habe bisher nur Gutes davon gehört.“ Textsicher sei er aber (noch) „absolut nicht. Aber ich werde zu Hause schon mal üben“, erklärte er lachend.

Der beim VfL Wolfsburg ausgebildete Defensivspezialist werde „Weihnachten dieses Jahr ein bisschen anders“ verbringen. Sein Bruder habe mittlerweile eine Familie, weshalb man sich da anders koordinieren müsse: „Sonst auch wie jedes Jahr im engen Kreis der Familie. Mit meinen Eltern, meinen Großeltern, wo wir dann abends am 24. Dezember zusammensitzen und dann auch die Bescherung machen – nach dem Abendessen.“ Am 25. und 26. gehe es dann erst zu der einen Oma, im Anschluss zu der anderen.

Paul Jaeckel (l.) setzt im Duell mit Janik Haberer zu einer Grätsche an. imago/Koch

In diesem Kreis hat er noch mal Zeit zum Abschalten. Die lange Winterpause habe den Vorteil, dass Jaeckel und seine Teamkollegen sich physisch und psychisch besser erholen können: „Es tut dem Körper gut und dem Kopf. Wenn du dich zwei, drei Monate permanent nur mit Fußball im Kopf beschäftigst, dann drehst du auch irgendwann durch.“

Auf die anstehende Rückrunde und die vielen Begegnungen freut er sich: „Ich glaube nicht, dass das jetzt noch mal eine große Umstellung ist, weil wir Englische Wochen gewohnt sind.“