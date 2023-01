Union Berlins Robin Knoche über Darts: „Ich würde es schon als Sport bezeichnen“

Union Berlins Abwehrchef Robin Knoche äußerte sich bei der Medienrunde am Dienstagvormittag auch zum Thema Darts.

Robin Knoche am Dienstagvormittag beim Training des 1. FC Union Berlin. Matthias Koch

Seine Leidenschaft für eine andere Sportart ist bekannt. Doch warum mag Robin Knoche Darts so sehr: „Es macht einfach Spaß. Kein großer Aufwand, du kannst es immer mal nebenbei zu Hause spielen, musst nicht immer raus und irgendwo hingehen, kannst es auch für dich alleine spielen.“

Zuschauen tut er deshalb gerne, weil die Mentalität hier von entscheidender Bedeutung ist: „Ich glaube, dass in jeder Sportart der Kopf der entscheidende Faktor ist, den man nicht außer Acht lassen sollte. “

Im Fußball komme es natürlich auf die Ballfertigkeiten an, doch die Psyche sei ebenfalls sehr wichtig. Beim Darts sei sie sogar „ganz extrem“ gefordert. Für seinen Bereich habe er sich da aber nicht viel abschauen können: „Es ist nur eine kleine Ablenkung. Ein Zeitvertreib so nebenbei. Gerade in Gesellschaft mit den Jungs macht das dann doch noch mal mehr Spaß.“

Doch ist Darts für den Abwehrchef der Eisernen auch ein echter Sport? „Ich würde es schon als Sport bezeichnen. Du musst schon eine große mentale Stärke mitbringen, die Fertigkeiten, das Ding auch auf die Scheibe zu befördern.“ Auch die Union-Profis haben eine Darts-Scheibe dabei, sind bisher aber noch nicht wirklich viel zum Pfeilewerfen gekommen.