Berlin - Natürlich ging es auch um Sport. Schließlich erwartet der 1. FC Union am Sonnabend (15.30 Uhr, Sky) mit dem VfL Wolfsburg ein absolutes Spitzenteam in der Alten Försterei. Und dabei möchten die Eisernen nach den Worten ihres Trainers Urs Fischer ihre Serie – oder um es in seinem heimischen Idiom auszudrücken die Serrii – auf dann hoffentlich 21 Heimspiele in Folge ohne Niederlage ausbauen. Ein nachvollziehbarer Wunsch. Und angesichts des vorhandenen Personals, selbst Timo Baumgartl könnte wieder ein Kaderkandidat sein, auch kein utopisch erscheinender. Ungeachtet der Klasse des Kontrahenten.

Doch das alles beherrschende Thema dieser Tage in Köpenick ist halt nicht mehr nur die reine Leibesübung an sich, sondern die Frage, wie viele Zuschauer denn in das Ballhaus des Ostens am Sonnabend pilgern dürfen. „Ich hätte gerne volles Haus, aber zum Schluss gibt es Regeln“, zeigte sich der Schweizer von seiner pragmatischen Seite.

Genau darum geht es. Wie viele Fans dürfen am Sonnabend kommen? Und unter welchen Bedingungen? Die Köpenicker hoffen auf die Zulassung von 18.000 Zuschauern bei Anwendung eines 3G-Modells für den Kick. Dementsprechend haben sie einen Eilantrag beim Verwaltungsgericht eingereicht. Um endlich die lähmende Ungewissheit zu den Akten legen zu können, die die sich ständig ändernden Verwaltungsvorschriften bei den Menschen hervorrufen. „Ich glaube, dass wir klare Regeln brauchen für Besucher und Veranstalter und die fehlen zurzeit“, sagte Vereins-Boss Dirk Zingler am Donnerstagmittag. Wenige Stunden später aber lehnte das Berliner Verwaltungsgericht den Eilantrag ab.

Politik wälzt Verantwortung auf Veranstalter ab

Vor dem Entscheid sprach Zingler davon, dass niemand mehr wirklich genau wisse, was angemessen, was richtig oder was falsch sei, betonte der Baustofflogistiker und sprach von einer „handwerklichen Qualität“ der Berliner Gesundheitsverwaltung, die die Verantwortung auf die Veranstalter abgewälzt habe. Ein Spiel, dass man in Köpenick nicht mitmachen möchte.

Mit dem Impffortschritt seien Anpassungen in allen anderen Bundesländern erfolgt, „aber nicht in Berlin“. Ein 2G-Modell hält Zingler derzeit für unangebracht. „Ich bin geimpft, meine Familie ist geimpft. Ich kenne eine hohe Anzahl von Menschen, auch hier im Klub, die alle geimpft sind, das ist wichtig zur Pandemiebekämpfung“, betonte der 57-Jährige, der aber niemanden ausschließen möchte.

Zingler will niemanden ausschließen

„Wie gehen wir mit denen um, die nicht geimpft sind? Wir wollen diesen Menschen keine kaum überwindbare Hindernisse aufbauen, um am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen“, so Zingler. Noch mehr Menschen davon zu überzeugen, den lebensverlängernden – oder muss man sogar sagen rettenden? – Piks hinzunehmen, oder sie zumindest dazu zu überzeugen, gehe nicht, wenn von allen Seiten nur Druck aufgebaut wird. Daher bietet Union, das seit jeher versucht habe, in Lösungen und nicht nur in Verboten zu denken, am Sonnabend auch wieder einen Impfbus vor den Stadiontoren an. Man müsse Angebote schaffen. „Niederschwellige Angebote“, so Zingler.

„Ich glaube, je stärker der Druck wird und je aggressiver die Diskussion in der Gesellschaft wird, desto weniger erreichen wir diese Menschen“, lautet Zinglers Überzeugung. „Es geht nicht darum, ob es Gewinner oder Verlierer gibt“, betonte der Ober-Eiserne. Ihm geht es vor allem um Klarheit.

Union würde Tickets weiter online verkaufen

Gut, das ist vielleicht nicht die ganze Wahrheit. Denn natürlich würde es finanziell einen großen Unterschied machen, ob die Spielstätte der Köpenicker in Richtung Vollauslastung geht oder weiterhin nur 50 Prozent der Besucherkapazität ausgeschöpft werden dürfte. Eine Festlegung von zwei Menschen pro Quadratmeter hält Dirk Zingler für vollkommen willkürlich, weil sie auch schon die pandemiebedingten Abstandsregelungen nicht mehr mit in Betracht zieht. Einer mehr pro Quadratmeter würde keinen Unterschied machen.

Logistisch würde der plötzliche Mehrandrang – es wären ja dann rund 7000 Fans mehr auf Pilgerfahrt – die Eisernen nicht vor größere Probleme stellen. Und der Kartenverkauf würde weiterhin nur Online über die Zeughaus-Seiten der Köpenicker bis kurz vor dem Spiel abgewickelt werden, wie Pressesprecher Christian Arbeit anmerkte. Also alles nicht wie immer, aber so wie zuletzt.

Nur eben doch noch nicht gegen Wolfsburg. Denn: Die 14. Kammer lehnte den Eilantrag der Eisernen ab. Der Antragsteller könne die weitere Ausnutzung der Stadionkapazität nicht beanspruchen, hieß es in einer Erklärung des Verwaltungsgerichts am frühen Abend. „Der Eingriff sei verhältnismäßig. Die tatbestandlichen Voraussetzungen einer Ausnahmegenehmigung“ lägen im konkreten Fall deshalb auch nicht vor, „weil es sich bei den regelmäßig jede zweite Woche stattfindenden Punktspielen in der Fußball-Bundesliga nicht um ‚Einzelfälle‘ handele“, erklärte das Gericht zudem. Gegen die Entscheidung kann Union beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg Beschwerde einlegen.