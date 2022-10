Union-Coach Urs Fischer: „Das ist Wahnsinn und absolut beeindruckend“

Urs Fischer (Trainer Union Berlin): „Das ist Wahnsinn und absolut beeindruckend, wenn man sieht, was die Jungs schon wieder abgeliefert haben. Mit diesem körperlichen Einsatz hat man dann aber auch die Chance, jeden zu schlagen. Die erste Halbzeit war sehr gut von uns. Wir hatten den Gegner im Griff, haben nichts zugelassen und natürlich vor dem ersten Tor auch von ihrem Fehler profitiert. Hinten konnten wir uns heute auf einen sehr starken Frederik Rönnow verlassen.“

Janik Haberer (Doppeltorschütze Union Berlin): „Wir haben uns vorgenommen, hier etwas zu holen. Dass wir dann so einen Auftritt hinlegen und am Ende verdient mit 2:0 vom Platz gehen, ist natürlich besonders gut. Insgesamt haben wir unseren Matchplan sehr gut umgesetzt und Dortmund so wenig Chancen gelassen. Vielleicht hätte es am Ende ein Tor mehr sein können.“



Sheraldo Becker (Stürmer Union Berlin): „Es war ein sehr hartes Spiel, Dortmund hat viele gute Spieler. Aber wir wissen, dass wir jeden schlagen können, wenn wir zusammenhalten und als Team auftreten. Das haben wir heute super gemacht und jetzt haben wir drei Punkte mehr.“

Edin Terzic (Trainer Borussia Dortmund): „Das ist brutal ärgerlich und enttäuschend. Im Endeffekt war es dann einfach zu wenig. Jeder hat mitbekommen, wie gut Union Berlin performt. Wenn man 0:2 zurückliegt, ist es brutal schwer, hier noch mal zurückzukommen.“