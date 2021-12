Berlin - Schön ist anders. Mit Sicherheit. Auch in der zweiten Saison unter Corona-Bedingungen stieg das negative Eigenkapital beim 1. FC Union nicht unerheblich. Knapp über zehn Millionen mussten die Köpenicker an Verlusten ausweisen, die Verbindlichkeiten wuchsen in der Konzernbilanz auf satte 29 Millionen Euro an. Doch Dirk Zingler, der die nackten Zahlen am Donnerstagabend auf der virtuellen Mitgliederversammlung der Köpenicker vorstellte, trieb das keine Sorgenfalten ins Gesicht. Er sieht Union weiter auf stabilem Wachstumskurs.

„Unser reales Vermögen übersteigt unsere Verbindlichkeiten bei weitem. Schuldentilgung geht nur über Wachstum“, dozierte der 57-Jährige. Und da seien die Eisernen gut aufgestellt und Corona ja als Einmaleffekt irgendwann hoffentlich vorbei. Zudem hätte Union bewusst darauf verzichtet, durch mögliche Verkäufe von Spielern das Ergebnis aufzuhübschen. Weil man die sportliche Substanz nicht gefährden wollte.

Schuldentilgung als Selbstzweck ist den Eisernen eh fremd. Und auch der Abbau von Verbindlichkeiten, so das Credo der Köpenicker, gehe nur über organisches Wachstum. Da wiederum konnte Zingler den Mitgliedern durchaus Erfreuliches berichten. Der Vorjahresetat von knapp 77 Millionen Euro wurde für die laufende Spielzeit auf knapp 96 Millionen Euro gesteigert. Allein der Bereich Lizenzspieler-Abteilung darf sich über einen Zuwachs von rund 8,6 Millionen Euro auf künftig 46,9 Mio. Euro freuen.

Union freut sich über mehr Mitglieder

Möglich machen das höhere Fernsehgelder und Zusatzeinnahmen durch den Europapokal. „Wir sind in der sportlich erfolgreichsten und wirtschaftlich wertvollsten Phase unserer Vereinsgeschichte“, so Zingler. Sportlich tanzen die Eisernen weiter auf drei Hochzeiten. Mit Rang sechs in der Liga, mit Aussichten aufs Weiterkommen im Europacup und einem DFB-Pokal-Match bei Hertha BSC „mit realistischen Chancen auf die nächste Runde“, wie Zingler in einer Medienrunde im Vorfeld der Versammlung stichelte. Stand Anfang Dezember hat Union übrigens 40.531 Mitglieder. Um die man nicht werben müsse, so Zingler mit einem weiteren Hieb gen Westend der Stadt.

Union will bis 2025 über 100 Millionen investieren

Die Verluste 2020/21 resultierten unter anderem aus höheren Prämien für das Team (3,1 Millionen Euro), Kartenverkäufen (2,0 Millionen) und geringeren Werbegeldern (2,0 Millionen). Alles kein Beinbruch für Zingler. „Wir haben zirka 250 Millionen Euro Werte geschaffen, die noch nicht mal alle aktiviert sind. Wir werden dieses Jahr erstmals 100 Millionen Umsatz machen. Corona-Zeiträume muss ein stabiles Unternehmen überstehen, wir schaffen das ganz gut“, so der Union-Boss.

Auch einen Blick in die Zukunft wagte Zingler. Bis 2025 will Union weit über 100 Millionen Euro investieren. Ins Nachwuchsleistungszentrum, das Stadion und das neue Trainingszentrum hinter der Alten Försterei. Auch die Digitalisierung und der Profikader sollen sukzessive ausgebaut werden.