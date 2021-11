Berlin - Natürlich sollte es vorrangig um Sport gehen, wenn der 1. FC Union am Donnerstag in der Conference League Feyenoord Rotterdam zum Rückspiel (21 Uhr, Olympiastadion, live auf der Streaming-Plattform TVnow) empfängt. Da könnte die Frage im Raum stehen, ob der Traum der Eisernen, in Europa zu überwintern, nach 90 Minuten in dieser engen Gruppe E noch am Leben ist. Oder ob Marvin Friedrich nach überstandener Covid-19-Infektion gegen die Niederländer sein Startelf-Comeback geben wird. Auch der Ausfall von Max Kruse könnte thematisiert werden. Alles denkbar. Doch bei diesem Kick gilt der gute alte Beziehungseintrag in manchen Onlineplattformen: Es ist kompliziert.