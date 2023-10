Union-Profi Josip Juranovic droht mit Kroatien die EM zu verpassen

Josip Juranovic, der Profi des 1. FC Union Berlin, war auf Reisen gegangen, um sich mit der kroatischen Nationalmannschaft vorzeitig die Teilnahme an der Europameisterschaft 2024 zu sichern. Doch denkste: Nach zwei Niederlagen, einem 0:1 in Osijek gegen die Türkei und einem 1:2 gegen Wales in Cardiff, muss das Team von Trainer Zlatko Dalic darauf hoffen, dass sich die Waliser im November bei den beiden noch ausstehenden Gruppenspielen einen Ausrutscher erlauben.

Die Ausgangslage in der Gruppe D sieht nach acht Spieltagen wie folgt aus: Die Türkei hat nach dem 4:0 gegen Lettland 16 Punkte auf dem Konto, durfte deshalb bereits am Sonntagabend die Qualifikation für das Turnier in Deutschland feiern. Wales und Kroatien sind nach Punkten gleichauf (jeweils zehn), doch haben die Briten aufgrund des Vorteils im direkten Vergleich aktuell alles in eigener Hand. Während Wales am 18. November in Armenien antritt und drei später die Türkei zu Gast hat, geht es für Kroatien noch gegen Lettland und vor heimischem Publikum gegen die Armenier, die mit sieben Punkten auch noch von der EM 2024 träumen dürfen.

Nur 45 Minuten im Einsatz

Ein Scheitern der Kroaten wäre fraglos eine große Überraschung. Angeführt von Luka Modric feierten die „Feurigen“ in den vergangenen Jahren große Erfolge, im Besonderen den Einzug ins Finale der Weltmeisterschaft 2018 und den Vorstoß ins Halbfinale der WM in Katar. Die Qualifikation für die Großturniere war jedenfalls schon fast eine Selbstverständlichkeit.

Und fast immer dabei: Juranovic, der im Januar dieses Jahres von Celtic Glasgow zum 1. FC Union Berlin gewechselt war und sich mit den Eisernen über den vierten Platz in der Bundesliga für die Champions League qualifizieren konnte. Zuletzt war das, was er im Trikot des Bundesligisten auf den Platz brachte, aber nicht wirklich überzeugend. Beim 2:4 in Dortmund am vorvergangenen Sonnabend war er aufgrund einer Verletzung gleichwohl gar nicht mit von der Partie.

Beim 0:1 gegen die Türkei am vergangenen Donnerstag kam er wohl auch deshalb gar nicht zum Einsatz, wurde in der Viererkette durch Leverkusens Josip Stanovic ersetzt. Gegen Wales durfte der 28-Jährige von Beginn an ran, wurde aber bereits zur Pause aus dem Spiel genommen, musste von der Ersatzbank mit ansehen, wie Harry Wilson zweimal für die Gastgeber traf (47. und 60.). Mehr als der Anschlusstreffer durch Mario Pasalic war für die Kroaten schließlich nicht mehr drin.