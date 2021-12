Berlin - Was die Spieler des 1. FC Union Berlin dringend brauchen, wurde am Mittwochabend beim letzten Heimspiel in diesem Kalenderjahr offensichtlich: ein Pause. Denn beim 0:0 gegen den SC Freiburg spielte Union eigentlich nur zu Beginn und in der Schlussphase wie Union, also über weite Strecken nicht so zwingend, so fischermäßig wie in so vielen anderen Spielen im Jahr 2021. Und doch wäre auch am 16. Spieltag der Fußball-Bundesliga für die Eisernen ein Sieg drin gewesen. Im Besonderen in der 66. Minute, als es im Strafraum der Gäste zu einer extrem kuriosen Häufung von Torchancen kam. Aber dazu gleich.

Khedira, Trimmel und Awoniyi wieder in der Startelf

Grundsätzlich macht es ja jede Menge Spaß, diesen beiden Mannschaften beim Spielen zuzusehen. Die Teams von Urs Fischer und Christian Streich werden nämlich nicht von Angst bewegt, sondern von Leidenschaft, die von den beiden Trainern seit Jahren in die richtigen Bahnen gelenkt wird. Fischer und Streich wissen halt im Gegensatz zu manch anderem Kollegen in der Liga, was sie tun, vor allen Dingen aber was sie lassen müssen.

So ließ auch der Auftakt wieder mal auf einen unterhaltsamen Fußballabend hoffen. Die Eisernen, bei denen die beim 0:1 in Fürth außen vor gelassenen Rani Khedira, Christopher Trimmel und Taiwo Awoniyi wieder in der Startelf standen, hatten gleich mal zwei ziemlich gute Chancen. Die eine durch Sheraldo Becker, der nach 30 Sekunden mit einem Schuss aus spitzem Winkel die Wachsamkeit von Freiburgs Keeper Mark Flekken testete. Die andere nur zwei Minuten später durch Genki Haraguchi, der nach einem wilden Strafraum-Kuddelmuddel zum Abschluss kam, aber aus fünf Metern ebenfalls am reaktionsschnellen Flekken scheiterte.

Streich murrt auf einem Plastikstuhl

Auf der Gegenseite war Maximilian Eggestein in der fünften Minute dem Führungstreffer ganz nah. Sein Schuss aus 18 Metern wurde von Robin Knoche noch abgefälscht, sodass der Ball über Schlussmann Andreas Luthe hinweg einen Bogen machte und schließlich auf die Querlatte tropfte. Das alles war ein wenig wild, aber ganz im Sinne der 5000 Zuschauer (mehr sind derzeit in Berlin bei Großveranstaltungen unter freiem Himmel nicht zugelassen) im Stadion an der Alten Försterei.

Doch irgendwie kam dieser Partie nach etwa zehn Minuten die Emotionalität abhanden. Ja, da ging bei Pass und Ballannahme da wie dort so viel schief, dass Fischer und Streich im Wechsel und gern auch mal gleichzeitig beim Wettern und Dirigieren die Grenzen der Coaching-Zone ausloteten. Streich machte gar den Eindruck, als wäre er persönlich beleidigt, saß nach einer knappen Kabinenansprache vor dem Wiederanpfiff mehrere Minuten murrend auf einem Plastikstuhl, wartete mit missmutigem Gesichtsausdruck auf den Wiederanpfiff.

Was auch immer dieser wunderbare Typ seiner Mannschaft mit auf den Weg in die zweite Spielhälfte gegeben haben mag - zumindest ein bisschen hat es gewirkt. Die Freiburger waren nämlich ab Minute 46 zunächst lebendiger als die Unioner, hatten eine sehr gute Torchance durch Vincenzo Grifo (47.) und eine noch bessere durch Lukas Kübler (56.), doch der verzog, während der andere den Ball mit dem Vollspann auf den Körper von Luthe jagte.

Awoniyis Kopfball klatscht gegen die Latte

Die aufregendste Szene des Spiels kam allerdings, wie zu Beginn dieses Textes bereits angedeutet, in der 66. Minute zustande. Nach einem Eckball von Christopher Trimmel kam zunächst Timo Baumgartl aus sieben Metern zentral vor dem Freiburger Tor frei zum Schuss. Dieser Schuss war allerdings eher eine komische Flanke, die Awoniyi zum Kopfstoß nutzte. Dieser Kopfstoß wiederum klatschte gegen die Querlatte. Schließlich kam nach einer Runde Flipper der Ball zu Khedira, der aus acht Metern sogleich abzog, aber nicht jubeln durfte, weil der auf der Linie positionierte Kübler per Fuß klären konnte.

Nun muss Union noch einmal ran in diesem Jahr, am kommenden Sonnabend in Bochum, als Tabellenachter beim Tabellenzwölften, dann ist Pause - allerdings nur für dreizehn Tage.