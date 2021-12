Berlin - Das Zwitschern der Vögel und die Palmen im Hintergrund ließen nur erahnen, dass sich Oliver Ruhnert in diesen eher trüben Tagen nicht in Berlin befindet. Den genauen Ort, an dem er bereits seit dem 17. Dezember weilt, wollte der Sportchef des 1. FC Union Berlin im Rahmen einer virtuellen Medienrunde zwar nicht verraten, übermittelte aber zumindest die Information, dass er zum Trainingsstart am 1. Januar noch nicht in der Hauptstadt weilen würde.