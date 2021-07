Berlin-Köpenick - Immer gleich aufs Schlimme. Womit weniger der stetige Landregen gemeint war, der am Donnerstag auf die Eisernen bei ihrer ersten Übungseinheit der neuen Spielzeit hereinprasselte, sondern ein Mitarbeiter der Köpenicker, der Neuankömmling Timo Baumgartl gleich mal fragte, ob er denn schon den Spielertunnel im Stadion An der Alten Försterei kennen würde. Dessen Antwort („Aus der Relegation“) ließ den Fragsteller sichtlich zusammenzucken. Doch der ehemalige Stuttgarter, dessen einjährige Leihe vom PSV Eindhoven der 1. FC Union endlich verkündete, wirkte beruhigend auf diesen ein. Er hätte damals nur auf der Bank gesessen im Mai 2019, als Union den Aufstieg mit einem 0:0 gegen den VfB erreichte.

Baumgartls Ankunft hätte das Thema des Tages sein können. Auch die ablösefreie Verpflichtung von Mittelstürmer Kevin Behrens, 30, der vom SV Sandhausen kommt und dessen Verpflichtung die Eisernen am Nachmittag verkündeten, hätte an anderen Tagen das Potenzial dazu gehabt. Die Szenerie bestimmte aber einmal mehr Max Kruse. Und das sogar, ohne mit den anderen 25 Kollegen auf dem Platz zu stehen. Denn dessen Nominierung für den Olympiakader von U21-Trainer Stefan Kuntz und was das für die Köpenicker bedeuten wird, wurde breit diskutiert.

Für Max Kruse erfüllt sich ein Traum

Dass für den gebürtigen Reinbeker damit ein Traum in Erfüllung geht, hatte der 33-Jährige zuletzt permanent mitgeteilt. Dass er nun aber ausgerechnet am ersten Arbeitstag nach der Sommerpause mit Abwesenheit glänzte, hatte zunächst Verwunderung ausgelöst, bis Manager Oliver Ruhnert das Rätsel löste. „Kruse musste wegen Olympia kurzfristig geimpft werden, deshalb konnte er heute nicht belastet werden“, verriet der 48-Jährige.

Kollege Cedric Teuchert, der mit ihm zusammen die Reise nach Fernost zu den Olympischen Spielen (23. Juli bis 8. August) antreten darf, musste übrigens nicht aussetzen. Denn alle anderen Unionspieler seien bereits durchgeimpft worden, so Ruhnert.

Union bleibt trotz Kruses Fernostreise gelassen

Das Duo wird Trainer Urs Fischer also fehlen. Womöglich sogar die erste Runde im DFB-Pokal (6. bis 9. August/Auslosung am Sonntag, 18.30 Uhr/ARD) verpassen, die eine Woche vor dem Ligastart über die Bühne geht. Purzelbäume vor Freude schlägt darüber niemand an der Wuhle. Aber auf den Gedanken, dem Duo diese Reise zu verwehren, kam man nicht mal im Traum.

Schön, dass Du da bist, Timo! 🔴⚪️#fcunion https://t.co/Kt9tj2gZDD — 1. FC Union Berlin 🇪🇺🛫 (@fcunion) July 1, 2021

„Grundsätzlich ist es so, dass es immer ein Rückschlag ist, wenn Spieler in der Vorbereitung fehlen oder sie abgestellt werden müssen zu Länderspielen. Man muss daher abwägen, was besser ist. Wenn wir den Spielern etwas verbauen, was für sie ein individuelles Highlight wäre, tun wir keinem damit einen Gefallen“, meinte Ruhnert.

Dennoch geht man in Köpenick gelassen damit um. „Für uns ist das eine Unterbrechung, aber man muss damit leben. Wir haben zum Glück einen Trainer, der internationale Erfahrung hat und das aus seiner Zeit in Basel schon kennt. Er wird damit umgehen können. Da bin ich mir sicher“, sagte Ruhnert weiter.

Die kommenden Tage – also über das bis Sonntag gehende Kurztrainingslager in Bad Saarow hinaus – hat Fischer seinen exzentrischen Stürmerstar ja bis zur Abreise am 12. Juli noch unter seinen Fittichen. Und wenn er aus dem Lande Nippon zurückkehrt, wird er voll im Saft stehen. Schließlich wird er unter Stefan Kuntz eher nicht auf der faulen Haut liegen.

✍️ Verstärkung in der Sturmspitze: Kevin #Behrens wird Unioner



✍️ Verstärkung in der Sturmspitze: Kevin #Behrens wird Unioner

📰 Zur Meldung: https://t.co/zJh8OSIqkD#fcunion pic.twitter.com/lrfPVsy35V — 1. FC Union Berlin 🇪🇺🛫 (@fcunion) July 1, 2021

Ganz so viel Vorbereitung verpasst Kruse also nicht. Und er ist spielintelligent genug, dass er sich auch gleich wieder an die neuen Kollegen gewöhnen wird. Und davon gibt es ja reichlich in Köpenick. Baumgartl war da Frischankömmling Nummer zehn, Behrens ist die Nummer elf und auch ein Torwart soll ja noch kommen.