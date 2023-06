Unions Josip Juranovic zieht mit Kroatien ins Finale der Nations League ein

Josip Juranovic hat mit der kroatischen Nationalmannschaft am Mittwochabend beim ersten Spiel der Nations-League-Finalrunde im De Kuip, dem Stadion von Feyenoord Rotterdam, einen weiteren großen Fußballabend erlebt. Als Rechtsverteidiger lieferte der Profi vom 1. FC Union Berlin beim 4:2-Halbfinal-Erfolg gegen die Niederlande, der in der Verlängerung erzielt wurde, bis zu seiner Auswechslung in der 79. Minute eine richtig gute Leistung ab, darf nun im Hinblick auf das Finale am Sonntag vom Titelgewinn träumen. Bezeichnend, dass sein direkter Gegenspieler, der hoch gehandelte Xavi Simons, nach einer Stunde ausgewechselt wurde. Der Gegner der Kroaten wird am Donnerstagabend im zweiten Halbfinale zwischen Spanien und Italien (20.45 Uhr, live bei RTL und DAZN) ermittelt.

In der ersten Hälfte war der 27 Jahre alte Juranovic, der im Januar dieses Jahres von Celtic Glasgow zu den Eisernen gewechselt war, vor allem in der Defensive gefordert. Weil die Niederländer zunächst etwas wacher wirkten, die Kroaten hingegen in der Vorwärtsbewegung immer wieder leichtfertig den Ball verloren.

In der 34. Minute geriet die Elf von Zlatko Dalic sogar in Rückstand, als Mats Wieffer eine kurze Unordnung in Kroatiens Abwehrreihe zu einem Querpass auf Donyel Malen nutzen konnte. Der Profi von Borussia Dortmund traf im Abschluss zwar den Ball nicht richtig, durfte aber dennoch über das 1:0 jubeln.

Petkovic überrascht Torhüter Bijlow

Nach dem Seitenwechsel erbrachten die Kroaten einen weiteren Beweis für ihre Widerstandsfähigkeit. Ja, nach einer gewaltigen Leistungssteigerung und den daraus resultierenden Toren durch Andrej Kramaric (55./Foulelfmeter) und Mario Pasalic (72.) waren sie dem Sieg nach regulärer Spielzeit ganz nahe, mussten aber dann doch noch in die Verlängerung, weil der eingewechselte Noa Lang in der siebten der Nachspielzeit aus dem Tohuwabohu heraus den Ausgleich erzielen konnte.

Schließlich wurde Juranovic von der Bank aus Zeuge, wie Luca Modric in der achten Minute der Verlängerung mit einem kurzen, aber sehr effektiven Pass den eingewechselten Bruno Petkovic ins Spiel brachte. Der Stürmer von Dinamo Zagreb machte samt Ball eine schnelle Drehung, noch vier, fünf Schritte Richtung Tor, um den niederländischen Keeper Justin Bijlow mit einem Schuss aus 25 Meter zu überraschen. 3:2 - Kroatien war wieder obenauf.

Bruno Petkovic jubelt über seinen Treffer zum 3:2. Dejong/AP

Was folgte, war ein offener Schlagabtausch. Mit allerlei Chancen der Niederländer zum Ausgleich, aber auch mit allerlei Chancen der Kroaten zum 4:2. Letzteres ergab sich letztendlich aus einem Strafstoß. Petkovic wurde in der 116. Minute vom eingewechselten Tyrell Malacia zu Fall gebracht, Modric verwandelte sicher.