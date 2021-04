Berlin - Im Schlussspurt hat es jetzt auch den 1. FC Union erwischt. Leon Dajaku, 20, wurde positiv auf Corona getestet. Auswirkungen auf den Spielbetrieb bei den Eisernen hat das aber nicht.

„Er wurde im Rahmen seiner Reha in Stuttgart auf Covid-Viren getestet. Er war da also schon seit einigen Tagen von der Mannschaft getrennt. Jetzt ist er erst einmal in Quarantäne“, sagte Unions Presseprecher Christian Arbeit.

Union zieht in ein gemeinsames Quartier

Fast vorausschauend wirkt da, dass sich Union nach der Rückkehr aus Dortmund am Donnerstag bis zum Bremen-Spiel am Sonnabend ebenfalls in eine Hotelisolation begeben wird. „Wir fahren da nicht nach Hause, sondern ziehen in ein gemeinsames Quartier“, berichtete Urs Fischer, Trainiert werden soll aber weiterhin in der Alten Försterei.

Und auch auf den Fall, dass die DFL noch eine weitere Quarantäne für nötig befindet, sind die Köpenicker vom Kopf her eingestellt. „Wenn das so kommt, dann werden wir uns danach richten“, meinte Fischer.