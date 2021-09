Berlin-Köpenick - Natürlich besitzt er reichlich Erfahrung. Aus 286 Bundesliga-Kicks – und damit sogar neun Einsätze mehr als Routinier Max Kruse –, aber auch aus internationalen Spielen. Beispielsweise in der Champions League. Doch die Vokabeln Manchester City und Barcelona sind kaum gefallen, da zischt ein „Themenwechsel“ zwischen Bastian Oczipkas Lippen hervor. Denn so sehr er diese Europapokal-Einsätze als tolle Momente voller Atmosphäre in Erinnerung hat, die nackten Resultate waren da eher wenig angenehm. Zwei deutliche Klatschen mit jeweils sieben Gegentoren taugen nicht zum Verklären. Egal ob Lionel Messi oder andere Superstars. Spalier stehen ist eben doof. Das nagt bis heute.

Zumindest international wird der 32-Jährige keine neuen Erfahrungen sammeln können. Nicht in diesem Kalenderjahr. Union setzte Grischa Prömel und Kevin Möhwald auf die neue 25er-Liste bei der Uefa, die für die Conference League spielberechtigt sind. Dafür wurde zudem Jakob Busk gestrichen, Marcus Ingvartsen ist ja ohnehin nach Mainz abgewandert. Oczipkas Spielwiese soll also die Bundesliga werden. Oder der DFB-Pokal. Nicht aber die Kicks quer durch den Kontinent.