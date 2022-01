Berlin - Es komme wirklich einem kleinen Wunder gleich, dass er in einem Fußballspiel gleich zwei Tore erzielt habe. Das hat Grischa Prömel am späten Sonnabendnachmittag unmittelbar nach dem 2:2 des 1. FC Union Berlin bei Bayer Leverkusen begleitet von einem verschmitzten Lächeln zum Besten gegeben. Er könne sich jedenfalls nicht daran erinnern, dass ihm in seiner Karriere schon mal ein „Doppelpack“ gelungen sei, führte der Mittelfeldspieler der Eisernen im TV-Interview weiter aus, um schließlich auch noch seinen sportlichen Vorsatz fürs Jahr 2022 preiszugeben: „Das war schon ein Ziel von mir, im neuen Jahr mehr Tore zu schießen.“