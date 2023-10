Wochenlang hatten die Fans des 1. FC Union Berlin auf diese Nachricht gewartet: Rani Khedira und Robin Knoche stehen Trainer Urs Fischer wieder zur Verfügung. Endlich, dürften nicht wenige Anhänger denken, scheint doch die besorgniserregende Negativ-Serie mit sieben Pleiten in Folge eng mit den Namen der beiden Routiniers verbunden zu sein.

Doch vor dem Spiel gegen den VfB Stuttgart (Sonnabend, 15.30 Uhr) hatte der Schweizer auf der Pressekonferenz auch eine schlechte Nachricht zu vermelden. Josip Juranovic steht zunächst im Spiel gegen den Tabellenzweiten und wohl auch in den kommenden Wochen verletzungsbedingt nicht zur Verfügung. Rückblick: Der Kroate hatte bereits bei der 2:4-Pleite in Dortmund vor zwei Wochen gefehlt, hatte die Auswärtsreise gar nicht erst angetreten. Entgegen aller Bedenken in Reihen der Köpenicker reiste er zwei Tage später trotzdem zur Nationalmannschaft.

Im Spiel der Kroaten gegen die Türkei (0:1) blieb er 90 Minuten auf der Bank, in Wales drei Tage später nominierte ihn Trainer Zlatko Dalic dann für die Startelf. Juranovic musste zur Halbzeit verletzt ausgewechselt werden, der amtierende WM-Dritte verlor die Partie anschließend mit 1:2 und droht die Europameisterschaft im nächsten Jahr zu verpassen.

„Wir haben versucht, es hinzubekommen, dass er nicht spielt. Das war die Meinung unserer Ärzte“, verriet Fischer. Oliver Ruhnert und Michael Parensen hätten sich in der Kommunikation mit dem kroatischen Verband noch darum bemüht, bei Juranovic doch bitte besondere Vorsicht walten zu lassen. Vergeblich. Für die Startaufstellung gegen Stuttgart bedeutet das, dass Kapitän Christopher Trimmel erneut von Anfang an spielen wird.

Auf der linken Seite dürfte Robin Gosens trotz anstrengender Länderspiel-Reise mit der DFB-Elf zum Zug kommen, weil auch Jérome Roussillon verletzt ausfällt. Immerhin: Die Blessur beim ehemaligen Wolfsburger soll nicht ganz so schlimm wie bei Juranovic sein. Eine baldige Rückkehr stellte Fischer in Aussicht. Darüber hinaus stehen am Wochenende Mikkel Kaufmann, Alexander Schwolow und der Langzeitverletzte András Schäfer nicht zur Verfügung.

VfB Stuttgart kommt mit dem aktuell besten Bundesliga-Stürmer

Dem VfB Stuttgart, gegen den die Eisernen in der Bundesliga bei sechs Duellen noch nie verloren haben, attestierte Fischer „einen guten Flow“. Fünf Siege in Folge haben das Selbstvertrauen der Schwaben ins schier Unermessliche wachsen lassen. Angeführt wird die Elf von Sebastian Hoeneß von Stürmer Serhou Guirassy, der in acht Pflichtspielen dieser Saison sensationelle 14 Treffer erzielt hat. „Wir werden ihn nur im Kollektiv stoppen können“, weiß Fischer um die Gefahr des aktuell wohl besten Bundesliga-Stürmers.

Deutlich weniger treffsicher als der Nationalspieler Guineas ist momentan Kevin Behrens. Seit dem 4:1-Auswärtssieg in Darmstadt Ende August hat der Senkrechtstarter der Köpenicker nicht mehr über ein eigenes Tor jubeln dürfen. Dennoch wurde er von Bundestrainer Julian Nagelsmann für die Länderspiele gegen die USA und Mexiko nominiert, kam in seinem zweiten Spiel zumindest für fünf Minuten zum Einsatz. Ob er am Sonnabend von Beginn zum Einsatz kommt, wird Fischer nach den letzten Trainingseindrücken entscheiden. Kevin Volland wäre an der Seite von Sheraldo Becker wohl die erste Alternative.