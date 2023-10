Wann gelingt dem 1. FC Union Berlin und Trainer Urs Fischer die Wende? Acht Niederlagen in Serie haben die Köpenicker seit Anfang September hinnehmen müssen, die Sehnsucht nach einem Erfolgserlebnis ist so groß, wie seit ganz vielen Jahren nicht. Den nächsten Anlauf unternehmen Mannschaft und Trainer am Dienstag (21 Uhr), wenn der italienische Meister SSC Neapel seine Visitenkarte in Berlin abgibt. Zwar nicht im Stadion An der Alten Försterei, dafür aber im Olympiastadion. Es ist wieder Champions League.