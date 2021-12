Berlin - Stolze 639,62 Kilometer Luftlinie liegen zwischen Berlin und Freiburg – viel weiter entfernt als der Sportclub aus dem Breisgau ist kein anderer Gegner des 1. FC Union in der Bundesliga. So groß die räumliche Distanz, so nah stehen sich die Vereine aktuell in der Tabelle. Der SC Freiburg hat vor dem direkten Duell beider Teams am Mittwochabend (20.30 Uhr, Sky) in der Alten Försterei 25 Punkte gesammelt, ist Fünfter, die Eisernen bringen es als Sechster immerhin bereits auf 23 Zähler.