Urs Fischer verlängert beim 1. FC Union: Eine Entscheidung für weiche Faktoren

Die Zusage hatte Urs Fischer ja praktisch schon Anfang des Monats gegeben. In einer Pressekonferenz vor dem Duell mit dem FC Bayern München auf ein Interview von Geschäftsführer Oliver Ruhnert und dessen Aussagen zu Vertragsgesprächen angesprochen, antwortete der Trainer des 1. FC Union gar nicht so nebulös wie sonst. „Ich kann’s mir auch vorstellen“, sagte der 56-Jährige am 1. September. Und lächelte dabei so verschmitzt, als wolle er sagen, dass er schon längst unterschrieben habe, es aber erst zu einem späteren Zeitpunkt mitgeteilt wird. Die Deutungshoheit über den Zeitpunkt solcher Meldungen, das vermittelt der 1. FC Union immer wieder, liegt ganz klar in den eigenen Händen. Gerüchte werden nicht kommentiert, Angaben zu Vertragslaufzeiten schon lange nicht mehr gemacht. Dass Fischers Vertrag im Sommer des kommenden Jahres auslaufen würde, war dennoch bekannt. Am Mittwochnachmittag war wieder einmal der Zeitpunkt gekommen, an dem der 1. FC Union etwas mitzuteilen hatte: Urs Fischer hat gemeinsam mit Assistent und Vertrauensmann Markus Hoffmann einen neuen Vertrag unterschrieben.

Streich, Baumgart und Fischer: Vertrauen gegenüber dem Verein

Eine Angabe zur Vertragslaufzeit war in der Mitteilung freilich nicht zu finden. Aber: Die scheint es gerade bei Trainern derzeit nicht mehr zu benötigen. Beim SC Freiburg verlängert Christian Streich seit einigen Jahren seinen Vertrag immer nur für eine Saison per Handschlag. Kurz vor dem Saisonende verständigen sich beide Seiten und haben sich bislang stets das Ja-Wort gegeben. Beim 1. FC Köln hat man vor Kurzem diesen Weg der Vertragsverlängerung auch bei Chefcoach Steffen Baumgart gewählt. Beide Trainer haben an ihren Standorten tadellose Arbeit geleistet und damit Begehrlichkeiten bei anderen Vereinen geweckt. Das Verhältnis zwischen den Klubs und ihren Trainern aber beruht offenbar auf einer großen Vertrauensbasis, Streich und Baumgart wissen die Bedingungen, unter denen sie arbeiten, zu schätzen. Gegenseitiges Vertrauen und enorme Wertschätzung der Arbeitsverhältnisse in der Alten Försterei waren auch bei Urs Fischer die Hauptargumente für eine Verlängerung.

Dabei hätte er sich in seinen nun schon etwas mehr als vier Jahren in Köpenick kaum in ein noch größeres Schaufenster stellen können: Aufstieg in die Bundesliga in seinem ersten Jahr als Trainer des 1. FC Union Berlin, dort direkt problemlos den Klassenerhalt geschafft, danach die Mannschaft in die Conference League und in der vergangenen Saison bis in die Europa League geführt. Als sei das alles noch nicht genug, führen die Eisernen seit zwei Spieltagen die Bundesligatabelle an und sind das einzig ungeschlagene Profiteam im deutschen Fußball. Erst vor wenigen Tagen hat Urs Fischer in einem Interview mit der Schweizer Zeitung 20 Minuten erzählt, dass er seine Heimatstadt Zürich und die Familie vermisse, aber man nicht alles haben könne, sondern sich auf die Basics besinnen müsse.

Diese richtigen beruflichen Basics scheint er in Köpenick gefunden zu haben. Bodenständig und realistisch bewerten Verein und Trainer die bisherigen gemeinsamen Jahre, wohlwissend, dass bei aller Euphorie um die derzeitige Situation der Gewinn der Meisterschaft „absoluter Blödsinn“ ist, wie Fischer sagte. Auch in einem Interview mit der Berliner Zeitung kurz vor Ende der vergangenen Saison wählte der sonst in sich ruhende Schweizer Fußballlehrer bei der Frage, ob es denn bei allen sportlichen Erfolgen nicht eine andere Ausrichtung als den Klassenerhalt geben müsse, deutliche und mahnende Worte. Als Verein, der erst seit wenigen Jahren der Bundesliga angehört, würden sich solchen Gedanken verbieten.

Menschlicher Umgang ist für Urs Fischer ein entscheidender Faktor

Stattdessen würden er und die Verantwortlichen „weiterhin Spiel für Spiel nehmen. Das gilt für Union und für meine Karriere“, sagte Fischer jüngst gegenüber 20 Minuten. „Man neigt dazu, die größten Fehler zu machen, wenn man Erfolg hat.“ Den hat Urs Fischer beim 1. FC Union bislang zweifelsohne. Angebote namhafterer Vereine wären da nur logisch gewesen. Aber: Fischer ist den monetären Anreizen nicht erlegen, hat stattdessen die weichen Faktoren entscheiden lassen: „Die tägliche Arbeit gemeinsam mit der Mannschaft und dem gesamten Team, die Bedingungen, die der Verein zur Verfügung stellt, der menschliche Umgang miteinander – all das sind ganz wichtige Faktoren“, nannte Fischer in der Vereinsmitteilung am Mittwochnachmittag als Gründe für den gemeinsamen Erfolg in den vergangenen vier Jahren. Wie viele folgen werden, war nicht zu lesen. Die Vertragsdauer aber scheint in der Beziehung zwischen Urs Fischer und dem 1. FC Union auch keine entscheidende Rolle zu spielen.