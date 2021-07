Berlin - Immer wieder ging der fragende Blick zum Nebenmann. Wie steht es in Japan? Denn eigentlich hätte Urs Fischer die Zeit bis zur Abfahrt aus dem Mannschafthotel viel lieber mit einem Kaffee vor dem Fernseher überbrückt, statt in einer Medienrunde über das zu Ende gegangene Trainingslager zu referieren. Bei Olympia jagten Max Kruse & Co. ja zeitgleich ihrem Traum von der Medaille in Japan nach, mussten allerdings nach dem 1:1 gegen die Elfenbeinküste genau wie der 1. FC Union Berlin die Heimreise antreten.

Sorgen, dass Kruse und Cedric Teuchert nach der Rückkehr von der Olympia-Auswahl Nachholbedarf haben, hat Fischer nicht. „Alle drei Tage ein Spiel, dass geht nur, wenn du fit bist“, so der Schweizer Fußballlehrer. Man müsse halt nur schauen, wie sie die Reise zurück verkraftet hätten und ob sie aufgrund des Jetlags noch ein, zwei Tage Pause bräuchten.