Ein Missverständnis. So muss man die Beziehung zwischen Jamie Leweling und dem 1. FC Union Berlin in der vergangenen Saison wohl bezeichnen. Konkret sah dieses Missverständnis so aus, dass Trainer Urs Fischer in seinem 5-3-2-System eigentlich gar keine Verwendung für den pfeilschnellen Außenstürmer hatte. Der gebürtige Nürnberger saß mal auf der Bank, mal auf der Tribüne. In die Startelf des Schweizers schaffte er es nicht ein einziges Mal. Nicht in der Bundesliga. Nicht im DFB-Pokal. Und auch nicht in der Europa League.

Es schwingt also fast ein wenig Galgenhumor mit, wenn der 22-Jährige nun sagt: „Ich habe jetzt zweimal mehr von Anfang an gespielt als letztes Jahr bei Union. Das ist also schon mal ein Schritt in die richtige Richtung.“



Den Schritt in die richtige Richtung macht Leweling gerade mehr als 600 Kilometer südwestlich der Hauptstadt in Stuttgart. An den VfB wurde der Angreifer im Sommer ausgeliehen, an eine Mannschaft also, die dem Abstieg in der Relegation nur haarscharf entkommen war und in welcher der Konkurrenzkampf sicherlich nicht so erbarmungslos hart sein würde wie bei den Köpenickern. Doch die Vorzeichen haben sich vor dem direkten Duell am Sonnabend (15.30 Uhr) und der damit verbundenen Leweling-Rückkehr nach Berlin grundlegend geändert.

Die Schwaben stehen auf dem zweiten Tabellenplatz, Union droht bei einer weiteren Niederlage früh in dieser Saison in den Abstiegskampf zu rutschen. „Das ist für sie eine schwere Situation, aber da müssen sie durch. Wir fahren dahin, um zu gewinnen. Da habe ich ausnahmsweise kein Mitleid“, erklärt Leweling, der im Sommer 2022 von der SpVgg Greuther Fürth zu Union gewechselt war, voller Selbstvertrauen.

Genau das kann er auch haben, schließlich sind die von ihm angesprochenen Startelf-Einsätze noch ganz frisch und der Trend unter Trainer Sebastian Hoeneß scheint in die richtige Richtung zu zeigen. Beim 2:0 in Köln und beim 3:1 gegen Wolfsburg durfte Leweling von Beginn an auf dem Platz wirbeln, auch wenn bei ihm bislang weder ein Tor noch eine Vorlage in der persönlichen Statistik notiert werden kann.

Jamie Leweling vor der Rückkehr: „Sie werden versuchen, uns zu erdrücken“

Was erwartet Jamie Leweling am Sonnabend nun also für ein Wiedersehen in Berlin? „Es ist ein kleines Stadion, relativ wenige Fans, aber dafür viel Stimmung. Damit müssen wir umgehen, auch wenn sie mit ihrer Stimmung versuchen werden, uns zu erdrücken“, weiß der ehemalige U-Nationalspieler.

Die Chancen, dass er zum dritten Mal in Serie beginnen darf, stehen gar nicht schlecht. Generell hat die Mannschaft ihrem Trainer zuletzt wenig Anlass für Personalwechsel gegeben, darüber hinaus fehlte Lewelings Hauptkonkurrent in der Offensive in der vergangenen Woche wegen der Länderspielreise. Silas spielte mit dem Kongo gegen Neuseeland und Angola, war deshalb erst am Donnerstag wieder im Mannschaftstraining dabei.

„Das kann ich natürlich für mich nutzen“, weiß Leweling um den persönlichen Vorteil, der sich dadurch für ihn ergeben dürfte. Und der ihm die Möglichkeit gibt, zu zeigen, dass es kein Fehler gewesen wäre, ihm auch mal eine Chance von Anfang an zu geben. Warum aber klappte es nicht bei Union schon mit größeren Einsatzzeiten? „Ein Spieler muss zufrieden sein, wenn er gute Leistungen abrufen will. Vielleicht hatte er bei uns nicht die Unterstützung, die er gerade in Stuttgart hat“, mutmaßte Fischer am Donnerstag auf der Spieltags-Pressekonferenz.

In der verkündete der Trainer auch, dass Rani Khedira und Robin Knoche nach auskurierten Verletzungen vor einer Rückkehr in den Kader stehen. Abschließende Gespräche wolle er mit seinen beiden Leistungsträgern noch führen, „sie sind aber definitiv eine Option“, so Fischer. Khedira hat in der laufenden Bundesliga-Saison noch keine Minute auf dem Platz gestanden, Knoche fehlte seit Mitte September. Ohne ihren Abwehrchef haben die Köpenicker noch nie ein Bundesliga-Spiel gewonnen.

Verletzungs- oder krankheitsbedingt ausfallen werden am Sonnabend Josip Juranovic, Jérome Roussillon, Ersatztorhüter Alexander Schwolow und Mikkel Kaufmann. Der Langzeitverletzte András Schäfer fehlt ebenfalls. Seine Rückkehr scheint auch weiterhin in großer Ferne zu liegen.