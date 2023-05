Es steht viel auf dem Spiel: Hier sehen Sie den 1. FC Union Berlin gegen Hoffenheim im TV

Der 1. FC Union Berlin tritt am 33. Spieltag der 1. Bundesliga gegen den Heimverteidiger TSG 1899 Hoffenheim an. Das Spiel findet am Sonnabend um 15.30 Uhr im Dietmar-Hopp-Stadion statt.

Mit 59 Punkten belegt das Team von Trainer Urs Fischer momentan den vierten Platz in der Tabelle. Insgesamt haben die Köpenicker in 32 Spielen 17 Siege, acht Unentschieden und sieben Niederlagen erzielt. Union hat eine starke Saison gespielt und möchte auch in Hoffenheim erfolgreich sein.

Im Vergleich dazu steht Hoffenheim mit 32 Punkten auf dem 14. Platz. Die Kraichgauer haben bisher neun Siege, fünf Unentschieden und 18 Niederlagen in 32 Partien verzeichnet. Die Heimmannschaft unter Trainer Pellegrino Matarazzo muss in dieser Endphase der Saison fürs Überleben in der Bundesliga kämpfen.

In der Bundesliga-Saison 2022/23 werden die meisten Spiele live vom Pay-TV-Sender Sky übertragen. Dazu gehören alle Samstagsspiele, alle Sonntagsspiele um 15.30 Uhr und 18.00 Uhr sowie die Spiele an den englischen Wochen am Dienstag und Mittwoch.

Die weiteren Begegnungen werden von Dazn übertragen. Dazu gehören die 30 Spiele am Freitag um 20.30 Uhr sowie jeweils fünf Spiele am Sonntag um 13.30 Uhr und am Montag um 20.30 Uhr. Zusätzlich übernimmt der Streaminganbieter Amazon Prime die Übertragung 1:1 von Dazn, einschließlich des Supercups und der vier Relegationsspiele.