Berlin - Der 1. FC Union treibt die Personalplanungen für die kommende Saison mit der Verpflichtung von Levin Öztunali weiter voran. Die Eisernen gaben den Wechsel des 25-Jährigen ab Sommer am Mittwoch bekannt. Über die Vertragsdauer für den Enkel der Hamburger Legende Uwe Seeler machten die Köpenicker keine Angaben. Der 75-malige deutsche Nachwuchsnationalspieler kommt ablösefrei vom Ligakonkurrent FSV Mainz 05, für den er in den vergangenen fünf Jahren aktiv war, in die Hauptstadt.

Vier Profis haben die Eisernen verpflichtet

„Levin Öztunali ist im perfekten Fußballeralter und verfügt trotzdem schon über viel Bundesligaerfahrung. Er hat ein tolles Umschaltspiel und wird uns noch variabler in unserer Spielweise machen können“, sagte Oliver Ruhnert, Geschäftsführer Profifußball bei Union.

Am Dienstag hatte Union bereits den Transfer des polnischen Linksverteidigers Tymoteusz Puchacz (Lech Poznan) verkündet. Zuvor waren auch schon Rani Khedira (FC Augsburg) und Paul Jaeckel (SpVgg Greuther Fürth) für das Team von Trainer Urs Fischer verpflichtet worden.