Aus allen Landesteilen sind sie gekommen, um den Höhepunkt der Fußballsaison zu erleben: das Endspiel um die Deutsche Meisterschaft. Das Deutsche Stadion im Grunewald verzeichnet am 10. Juni 1923, einem Sonntag, eine Rekordkulisse. „Kopf an Kopf, Mensch an Mensch – wenn England stolz darauf ist, daß die Fußballspiele das ganze Volk hinausziehen an die grünen Rasenplätze, dann darf es Berlin gewiß in dem gleichen Maße von sich behaupten“, schreibt die Vossische Zeitung am Tag nach dem Sportereignis. 64.000 Zuschauer wollen sehen, wer den Titel holt: der Hamburger SV oder Union Oberschöneweide.

Der Weg der Unioner in dieses Finale führte über viele Hürden: über ein Viertelfinale mit zwei Mammutspielen und Verlängerungen über insgesamt mehr als viereinhalb Stunden. Und dem ersten Golden Goal der Fußballgeschichte.

Die Geschichte des Vereins beginnt am 17. Juni 1906. Da gründen Schüler und Lehrlinge im Lokal Großkopf in der Luisenstraße 17 den F.C. Olympia. Oberschöneweide ist damals ein von Industriebetrieben geprägter Ort, der zum Landkreis Niederbarnim gehört. Erst schließen sich die Olympier dem BTuFC Helgoland an und ein Jahr später dem BTuFC Union 1892.

Der Wunsch nach Eigenständigkeit wird bald laut. Den erfüllt der Verband Brandenburgischer Ballspielvereine (VBB) am 20. Februar 1909. Der F.C. Olympia wird als Union 1906 Oberschöneweide in den Verband aufgenommen. Den Namen Union wählen die Fußballer aus Verbundenheit zu Union 1892, dazu die blau-weiße Spielkleidung. Der Fußballverein wird am 14. März 1910 ein Sport-Club (SC).

Mitglieder des Vereins errichten 1920 am Ortseingang von Köpenick, in der Wuhlheide, bei der Chausseegabelung nach Sadowa, den Sportpark Sadowa. Wegen der Lage an der alten Oberförsterei nennt man die Anlage bald „Alte Försterei“.

Beste Stimmung im Deutschen Stadion im Berliner Grunewald: 64.000 Zuschauer verfolgen das Endspiel um die Deutsche Fußballmeisterschaft 1923. Willi Ruge/ullstein-bild

Die Unioner erreichen im selben Jahr als Berliner Meister erstmals eine Endrunde um die Deutsche Fußballmeisterschaft. Doch schon im Viertelfinalspiel müssen sie sich geschlagen geben. Sie unterliegen den Vereinigten Breslauer Sportfreunden mit 2:3. Drei Jahre später spielt Union dann wieder um den nationalen Meistertitel.

In der Saison 1922/23 wird die zwölfte Meisterschaft des Verbandes Brandenburgischer Ballspielvereine ausgetragen. Es wird in zwei Zehnerstaffeln gespielt, die beiden Erstplatzierten ermitteln in einem Hin- und Rückspiel den Meister.

Ab 1923 spielt jedoch das Chaos mit. Union Oberschöneweide tritt bei Union Potsdam an. Neun Minuten vor Schluss führen die Potsdamer mit 2:1. Plötzlich bricht der Unparteiische Otto Martelock, einer der Besten seines Fachs, die Partie ab. Ein Zuschauer soll gerufen haben: „Der Schiedsrichter ist ’ne Pflaume.“

Das Spiel wird neu angesetzt. Kurios ist der Termin: Das Duell findet eine Woche nach dem eigentlichen Punktspielende und vor den beiden Endspielen um die Meisterschaft statt. Da ist Union Oberschöneweide aber bereits Staffelsieger – auf eigenartige Weise: Weil der Spandauer SC zum Spiel bei Union nicht antritt, wird die Partie zwar mit einem 0:0 gewertet, die Punkte aber erhält Union.

In den Finalspielen setzt sich Oberschöneweide mit 3:1 und 1:1 gegen Vorwärts 90 Berlin durch.

Eine verbissene Partie

Es geht nun in die Endrunde um die Deutsche Meisterschaft. Wieder wird es kurios. Es grenzt an Detektivarbeit, den Austragungsort des Viertelfinalspiels gegen Arminia Bielefeld zu finden. Ursprünglich sollte in Köln gespielt werden, weil die Domstadt mit der Eisenbahn gut zu erreichen war. Wegen der Besetzung des Rheinlandes erwies sich das jedoch als unmöglich.

Außerdem war geplant, im Stadion des Kölner SC 1899 am 13. Mai, dem Spieltermin, ein Pferderennen auszutragen. Den Köpenickern gefiel das Datum auch nicht, denn sie sollten ihre Auswahlkicker für ein Spiel in der Schweiz abstellen. Auch in Mönchengladbach, als Ausweichort auserkoren, klappte es nicht. Da sprang Bochum ein.

Die Partie im Stadion an der Castroper Straße am 6. Mai 1923 wird verbissen geführt. Niemandem will ein Tor gelingen. Die Abwehrreihen, in denen auf Unioner Seite mit Ernst Standke der Mannschaftskapitän steht, der die Erfahrung von 25 Spielen mit der Berliner Auswahl mitbringt, lassen in 90 Minuten nichts zu. Auch nach 120 Minuten steht es 0:0. Es gibt eine zweite Verlängerung. Doch auch in der weiteren halben Stunde fällt kein Treffer.

Die Mannschaft von Union Oberschöneweide in der Spielzeit 1922/23. Keine war in der Geschichte des Vereins erfolgreicher. Presse Bild Verlag Gerhard Gräber/Archiv des 1. FC Union Berlin

Es kommt zwei Wochen später zum Wiederholungsspiel, diesmal in Berlin. Kurz vor Schluss führen die Westfalen im Deutschen Stadion 1:0. Etliche der 12.000 Zuschauer verlassen enttäuscht die Arena. Doch quasi in letzter Sekunde gelingt Union der Ausgleich. Wieder Verlängerung, wieder ein zäher Kampf, wieder keine Entscheidung nach 120 Minuten.

Vor der zweiten Verlängerung informiert der Stadionsprecher die Zuschauer, dass derjenige Sieger sein soll, der das nächste Tor erzielt. So kommt es zum ersten Golden Goal der Fußballgeschichte, erzielt in der 125. Minute dieser Partie und in der insgesamt 275. (!) des Viertelfinales. Hermann Lux ist der Schütze, neben Ernst Standke, Otto Martwig, Franz Klautzsch und Willi Jachmann einer von fünf Berliner Auswahlspielern in den Reihen der Oberschöneweider.

Im Halbfinale wartet mit der Spielvereinigung Fürth ein ganz dicker Brocken. Die Franken waren 1914 letzter Meister vor dem Ersten Weltkrieg und standen 1920 im Finale, in dem sie ihrem Erzrivalen 1. FC Nürnberg 0:2 unterlegen waren. Auch in dieser Saison haben sie eine bärenstarke Mannschaft. Sie stellt sechs aktuelle Nationalspieler, sie gilt als unschlagbar.

Es kommt anders. Im Stadion am Zoo in Halle (Saale) besorgen die Unioner Albert Dietz und Hermann Lux die 2:0-Pausenführung. Erst in den letzten zehn Minuten, als die Fürther durch einen Elfmeter zum Anschlusstreffer kommen, gerät der Sprung ins Endspiel in Gefahr. Als es geschafft ist, erweisen sich die Franken als überaus schlechte Verlierer. Ihre Niederlage schieben sie dem Schiedsrichter in die Schuhe: Er habe ihnen einen weiteren Elfmeter verweigert. Sie legen beim Spielausschuss des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) Protest sein.

Im „Kicker“ kommen die Fürther ganz mies weg: „Die Sp. Vg. Fürth legte bekanntlich gegen das Zwischenrundenspiel in Halle Protest ein, der wegen seiner Fadenscheinigkeit und Jämmerlichkeit seiner Begründung überall als kläglich bezeichnet wurde.“ Erwartungsgemäß lehnt der DFB den Protest ab.

Geld spielt keine Rolle

Nun also steht Union Oberschöneweide im Endspiel um die Deutsche Meisterschaft, in Berlin, im Deutschen Stadion (heute befindet sich an dessen Standort das Olympiastadion). Für die Mannschaft ist es so etwas wie ein Heimspiel. Die Anhänger sind wie elektrisiert, jeder will eine Eintrittskarte. Sonst was wird geboten, um an eine Karte zu kommen. Wer Geld schickt, hat durch die Hyperinflation im wahrsten Sinne des Wortes schlechte Karten.

Besser dran sind diejenigen, die etwas Besonderes anbieten. In der Wochenschrift „Der Rasensport“ schreibt Carl Koppehel: „Harmlos waren noch die, die des Vereins Ehrennadel für den Erhalt einer Logenkarte opferten. Bedenklicher sind schon die, die den dem Briefe beigelegten Ueberpreis für die Bemühungen verwendet sehen wollten. Die Jugendkasse erfuhr eine nicht unbeträchtliche Stärkung. Ob dieses nicht aber ein Zeichen dafür ist, daß unsere ‚teuren‘ Plätze zu billig sind? Aber die ganz Schlauen boten, der Zeit entsprechend, Naturalien. Vom Monopolschnaps, der uns alle vergiftet hätte, über eine Sendung feinsten Konfektes bis zur benötigten feinen Damenwäsche, ostpreußischen Rauchwurst und als Trumpf einen kurzen Sommeraufenthalt konnte man erwerben, wenn man jenen Herrn gefällig gewesen wäre.“

Zum Sport: Der Hamburger SV kommt ausgeruht zum Endspiel. Die Norddeutschen haben bei ihren Siegen über Guts Muts Dresden (2:0) und den VfB Königsberg (3:2), den Meister des Baltischen Rasensport-Verbandes, weder eine Verlängerung noch ein Wiederholungsspiel benötigt. Trotzdem hoffen die Berliner Anhänger auf einen Favoritensturz.

Der geht rein! Otto Harder, Mittelstürmer des Hamburger SV, bringt seine Mannschaft in der 34. Spielminute mit 1:0 in Führung. Witters

Alsbald aber müssen sie die Überlegenheit der Gäste anerkennen. Am Ende setzen sich die Hamburger nicht allein der größeren Kraftreserven wegen mit 3:0 durch, sondern auch dank ihrer spielerischen Klasse. Mittelstürmer Otto Harder bringt sein Team in der 34. Spielminute mit 1:0 in Führung, „nach einem glänzenden Durchbruch“, wie die Berliner Volks-Zeitung berichtet, die beiden Halbstürmer Ludwig Breuel in der 70. Minute „durch einen sehr scharfen Schuss“ und Karl Schneider in der 90. mit einem Treffer „in die linke obere Ecke“ machen den Sack zu.

„Eine empfindliche Niederlage“ sei der Spielausgang für Union, notiert die Vossische Zeitung. Die Berliner seien „dem ausgezeichneten Spiel des Siegers in keiner Weise gewachsen“ gewesen. „Die Hamburger führten, von ihrem schnellen wuchtigen Angriff wirksam unterstützt, ein eindrucksvolles Spiel vor, überspielten zeitweise die Berliner Mannschaft vollkommen und verstanden es, im gegebenen Moment stets Schüsse anzubringen.“

Die Volks-Zeitung urteilt: „Union versagte in fast allen Teilen, auch die Verteidigung des Berliner Meisters, die sonst das Bollwerk der Mannschaft bildete, war nicht Wiederzuerkennen. Die ganze Mannschaft zeigte ein planloses Spiel.“

Dramatisches Nachspiel

Jetzt stellen die Unioner alles um sich herum infrage. So ist zum Beispiel von falschen Jubel-Fähnchen die Rede, die zu allem zu gebrauchen waren, nur nicht zum Anfeuern der eigenen Mannschaft. In „Der Rasensport“ schreibt Hans Heller: „Das Sporthaus Willy Kohlmey verklage ich in den nächsten Tagen von wegen ‚die Fahnen‘. Verkaufen die Brüder Fahnen, die nicht einmal richtig waren, und man hatte nicht einmal Gelegenheit, diese zu schwenken! Die Schöneweider hätten bestimmt gewonnen, wenn die Fahnen richtig gewesen wären.“

Am Ende kommt es ganz dicke: Ausgerechnet an Mannschaftskapitän Ernst Standke scheiden sich die Geister. Hans Heller, einer der Berichterstatter und zudem Mitglied von Union Oberschöneweide, beschreibt Standkes Spiel als das einer „Primadonna“. Daraufhin bekommt er ein Schreiben des Vereins: „Wir teilen Ihnen hierdurch mit, daß der Vorstand in seiner Sitzung vom 18. d. M. beschlossen hat, Sie wegen Schädigung des Ansehens unseres Vereins mit dem Ausschluß aus demselben zu bestrafen.“

Die Fußballmannschaft von Union Oberschöneweide zerbricht an der Vizemeisterschaft: Stammspieler verlassen den Verein, andere werden abgeworben. So wechselt Ernst Standke zu Viktoria, Otto Martwig zu Tennis Borussia. Es ist das Ende eines Teams, das Großes erreicht hat.

Die Fußballabteilung des Vereins wird 1972 aufgelöst. Aus Abspaltungen gehen zwei Klubs hervor, die es heute noch gibt: SC Union 06 Berlin und 1. FC Union Berlin.