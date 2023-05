Urs Fischer über Kapitän Trimmels „unglückliche“ Aussagen: Dicke Luft bei Union?

Die Sonne ließ sich zwischen den Wolken blicken, die übers Stadion An der Alten Försterei hinwegschwebten. Unions Cheftrainer Urs Fischer betrat den Presseraum mit einem breiten Lächeln, der Heimsieg der Eisernen gegen Freiburg (4:2) hat im Saisonendspurt nochmals für Euphorie gesorgt. Die Stimmung änderte sich schnell, als Fischer an András Schäfer denken musste.

Der ungarische Nationalspieler feierte am vergangenen Sonnabend nach 105 Tagen sein Startelf-Comeback. Eine Fußverletzung hielt Schäfer für lange Zeit draußen. Jetzt muss Union schon wieder auf seinen Mittelfeldspieler verzichten. Es ist nicht klar, ob es Schäfer erneut an derselben Stelle getroffen hat, aber die Vermutungen deuten darauf hin. „Er wird für die letzten Spiele sicher nicht zur Verfügung stehen“, äußerte sich der Trainer des 1. FC Union während der Pressekonferenz am Donnerstag.

„Es tut mir leid für ihn. So kann manchmal Fußball sein. Der ganze Verein und wir alle stehen hinter ihm“, so Fischer. „Entscheidend wird er aber selbst sein“, fügte er hinzu. Zudem hat sich auch Robin Knoche im Laufe der Woche krankgemeldet. Er konnte am Donnerstagstraining nicht teilnehmen. Dass der Innenverteidiger, der im vorherigen Spiel zwei Vorlagen an seinen Mitspielern serviert hatte, am Sonnabend dabei sein wird, erscheint eher unwahrscheinlich.

1. FC Union Berlin bei Hoffenheim: Reicht ein Sieg für die Königsklasse?

Da sind die Köpenicker nämlich ab 15.30 Uhr zu Gast bei der TSG Hoffenheim. Im Kraichgau könnte der Champions-League-Traum des 1. FC Union Berlin fast schon gesichert werden. Mit einem eventuellen Sieg im letzten Bundesligaspiel könnte Freiburg, das vor dem Spiel gegen Wolfsburg an diesem Freitag im Moment auf Platz fünf liegt, Unions Punkte – jeweils Siege vorausgesetzt – lediglich ausgleichen, und bei der Tordifferenz schneiden die Köpenicker (+14) wesentlich besser als die Freiburger (+6) ab.

Hoffenheim hat sich zwei Punkte vom Relegationsplatz abgesetzt, kämpft aber dennoch um sein Überleben in Liga eins. „Es geht für beide Mannschaften um viel“, betonte Fischer. „Hoffenheim hat von den letzten vier Heimspiele drei gewonnen, in München einen Punkt geholt und in Leipzig knapp verloren“, betonte der Schweizer. „Hoffenheim hat gute Spieler, die einen Unterschied machen und die Situation individuell lösen können. Sie lassen den Ball gut laufen, kommen gut über die Lücken und die Seiten. Sie haben ein gutes Umschaltspiel.“ Fischer zeigte jedoch keine Angst: „Es wird eine Herausforderung, wir wollen aber etwas mitnehmen und deswegen bedarf es einer sehr guten Leistung von uns.“

Der Gästeblock der Hoffenheimer Arena ist bereits komplett ausverkauft – das sind schon mal 3000 Plätze, etliche weitere Union-Anhänger wollen aber das Spiel nicht verpassen und haben deswegen eine Karte in den angrenzenden Blöcken erworben. Insgesamt sollten am Sonnabend etwa 5000 rot-weiße Fans von Berlin anreisen, kalkulierte Unions Pressesprecher Christian Arbeit.

Urs Fischer spricht von Christopher Trimmels „unglücklichem“ Interview

Nicht bei allen Köpenickern scheint jedoch gute Stimmung zu herrschen. Kapitän Christopher Trimmel durfte gegen Freiburg wieder von Beginn an spielen, seit der Ankunft von Josip Juranovic hatte der österreichische Außenverteidiger das Feld recht wenig gesehen. Hauptsächlich wurde Trimmel von Urs Fischer in der letzten Viertelstunde eingewechselt. „Ich bin Kapitän dieser Mannschaft und ich finde, dass ein Kapitän eigentlich immer auf dem Feld stehen sollte“, beschwerte sich der 36-Jährige am Dienstag in einer Medienrunde.

Zudem kritisierte der Kapitän die Kommunikation des Vereins, die laut Trimmel nicht immer einwandfrei gewesen sei. „Es gab einen Austausch“, bestätigte Fischer. „Ich muss ehrlich sagen, dass ich überrascht war, und ich fand es auch ein bisschen unglücklich. Das ist jedoch kein Thema, das wir in der Öffentlichkeit besprechen.“

Der Fokus des 1. FC Union liegt auf Hoffenheim

Der Schweizer Trainer ist sicher, dass der Disput ihn nicht im Bezug auf die kommende Startelf gegen Hoffenheim beeinflussen wird: „Ich versuche immer, die beste Mannschaft für die bevorstehende Aufgabe auf dem Platz zu bekommen. Da muss man manchmal auch unpopuläre und schwierige Entscheidungen treffen, aber das gehört dazu. Es wird auch der Fall sein, dass ich Spieler enttäuschen werde“, sagte Fischer.

Über die Champions League will Unions Trainer noch nicht diskutieren. „Wir werden darüber reden, wenn es so weit sein sollte“, antwortete der 56-Jährige. „Konjunktiv interessiert mich nicht. Was, könnte, wäre, wenn, sollte … Fokus ist jetzt auf Hoffenheim, dann schauen wir weiter.“