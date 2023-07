Vor dem Start ins Union-Trainingslager: Zwei Fragen mit Brisanz

Platt waren die Spieler des 1. FC Union Berlin, das merkte man ihnen deutlich an. „Wir haben jetzt drei intensive Trainingswochen hinter uns. Uns fehlte ein bisschen die Frische und in den entscheidenden Momenten auch die Spritzigkeit“, machte Janik Haberer nach der 1:2-Pleite im XXL-Test gegen Holstein Kiel keinen Hehl daraus, dass die Köpenicker schon mal in besserer Verfassung waren.

Trainer Urs Fischer dürften die Worte seines Mittelfeldspielers gefallen haben. Der Schweizer und sein Trainerteam sind dabei, den Profis einmal mehr die Fitness einzuimpfen, die die Mannschaft in den vergangenen Jahren stets ausgezeichnet hat. Seit dem 03. Juli und dem damit verbundenen Start in die Sommer-Vorbereitung schwitzen die Eisernen unter Fischers Regie, überwiegend auf dem Nebenplatz des Stadions An der Alten Försterei und zwischenzeitlich auch schon im Trainingslager in Bad Saarow.

Doch dies, das wissen Haberer und seine Teamkollegen ganz genau, war erst der Anfang. Ab Montag geht es für den Tabellenvierten der abgelaufenen Bundesliga-Saison in ein zehntätiges Trainingslager nach Bramberg am Wildkogel (Österreich). Hier warten neben einigen intensiven Einheiten auch zwei weitere Testspiele auf den 1. FC Union Berlin. Am Freitag (16 Uhr) geht's gegen den zypriotischen Erstligisten Pafos FC, am Sonnabend (15.30 Uhr) gegen Udinese Calcio aus der Serie A. Es sind in diesem Sommer die Vorbereitungsspiele Nummer fünf und sechs.

Nummer vier ging am Wochenende verloren, weil neben der fehlenden Frische bei Union ein Gegner auf dem Platz stand, der die Vorbereitung schon abgeschlossen hat. Während Fischer und Co. am kommenden Wochenende nämlich noch im Salzburger Land weilen, trifft Holstein Kiel zum Start in die neue Zweitliga-Saison auf Eintracht Braunschweig. Die Generalprobe für die Partie lief aus Sicht der Schleswig-Holsteiner schon ganz gut. Josip Juranovic (Eigentor, 8.) und Fiete Arp (95.) erzielten im Test über viermal 30 Minuten die Tore für die Gäste. Sheraldo Becker gelang per Strafstoß nach vorangegangenem Foulspiel an Haberer nur noch der Anschlusstreffer (111.).

Insbesondere im dritten Viertel hatten die Hausherren vor über 13.000 Zuschauern zwar mehrfach die Gelegenheit zum Ausgleich, doch die Präzision im Angriffsdrittel war einfach nicht ausreichend. Entweder waren die Torabschlüsse nicht genau genug oder der letzte Pass kam nicht an. Verwunderlich war das nicht, standen mit David Fofana, Brenden Aaronson, Alex Král und erstmals auch Lucas Tousart doch gleich vier Neuzugänge auf dem Platz. Der Fünfte im Bunde, Mikkel Kaufmann, wurde aus Gründen der Belastungssteuerung geschont.

Während die Neuen in der Kabine laut Fischer „bloß zwei oder drei Tage“ gebraucht hätten, um sich zu akklimatisieren, benötigt die Abstimmung auf dem Platz sicher noch Zeit. Mit Spannung dürfte der Pflichtspiel-Auftakt in die neue Saison beim Erstrunden-Spiel im DFB-Pokal bei Regionalligist Astoria Walldorf (13. August, 18 Uhr) erwartet werden, verbunden mit der Frage, wie viele Akteure des genannten Quintetts es in die Startelf schaffen und eine der arrivierten Kräfte verdrängen.

1. FC Union Berlin: Bleibt Christopher Trimmel Kapitän?

Eine weitere Frage, die sich Fischer stellen muss, ist ebenfalls ganz eng verbunden mit dem spielenden Personal auf dem Platz: Wer führt die Mannschaft in Zukunft als Kapitän aufs Feld? Christopher Trimmel hatte das Amt vor fünf Jahren von Felix Kroos übernommen, war danach im System des Trainers meist unangefochtene Stammkraft. Im Januar bekam der 36-Jährige durch die Verpflichtung von Josip Juranovic nun ernsthafte Konkurrenz, fand sich in der Rückrunde zwischenzeitlich wochenlang auf der Bank wieder.

Rani Khedira übernahm die Binde in dieser Zeit, der bisherige Vize dürfte trotz gutklassiger Konkurrenz im Mittelfeld auch weiterhin erste Wahl als Staubsauger vor der Abwehr bleiben. Ob ihn das aber auch zum besseren Spielführer macht muss Urs Fischer entscheiden.