1. FC Union Berlin: Urs Fischer verkündet den nächsten Ausfall

Der Langzeitverletzte András Schäfer sowie Josip Juranovic und Danilho Doekhi standen Urs Fischer schon am Sonnabend bei der 0:2-Niederlage in Bremen nicht zur Verfügung, jetzt gesellt sich in Janik Haberer ein weiterer Profi auf die Ausfallliste des 1. FC Union Berlin. Der Mittelfeldspieler steht den Eisernen krankheitsbedingt für die Begegnung beim VfB Stuttgart (Dienstag, 18 Uhr) nicht zur Verfügung. Der Auftrag bleibt für den Rest der Mannschaft dennoch identisch: Die lange Pleitenserie von mittlerweile zehn Niederlagen muss endlich beendet werden!

In der zweiten Runde des DFB-Pokals bietet sich dem Tabellen-15. der Bundesliga dazu eine neuerliche Gelegenheit. „Wir wollen einen Schritt nach vorne machen, nachdem unser Auftritt zuletzt in Bremen ein Rückschritt war“, erklärte Fischer am Montag, warnte aber gleichzeitig auch vor dem Gegner: „Man hat in unserem letzten Heimspiel die Qualität von Stuttgart gesehen. Im Vergleich dazu müssen wir diesmal von Beginn an besser in die Zweikämpfe kommen.“

1. FC Union Berlin: Nach der Niederlage in Bremen war es totenstill

Erst vor etwas mehr als einer Woche verloren die Köpenicker im Stadion An der Alten Försterei mit 0:3 gegen die Schwaben, sahen dabei insbesondere vor dem Seitenwechsel fast gar kein Land. „Leichtigkeit“ – so beschreibt Fischer das derzeitige Auftreten des Gegners und macht damit den momentan größten Unterschied zwischen beiden Vereinen aus. Denn bei Union wirkt dieser Tage alles schwer, den Spielern setzt die lange Durststrecke auf dem Rasen mental zu. „Totenstill“ sei es am Sonnabend beim Rückflug von Bremen nach Berlin gewesen, jeder Profi war mehr mit sich selbst beschäftigt.

Ganz im Gegenteil zur Analyse am Tag danach: „Das war sicher kein Monolog von mir, sondern ein Dialog mit den Spielern“, erzählte Fischer von der Aufarbeitung der Geschehnisse im Weserstadion. „Wir haben uns im Spiel mit dem Ball zu wenig zugetraut und waren 80 Minuten eigentlich nicht gefährlich“, erinnerte sich der Trainer lediglich an eine passable Anfangsphase, die dem Team im weiteren Verlauf aber kein Selbstvertrauen gab.

In Stuttgart treffen nun zwei Halbfinalisten der vergangenen Jahre aufeinander. Der 1. FC Union Berlin verpasste 2022 durch eine Last-minute-Pleite in Leipzig den großen Sprung ins Endspiel. Im Mai dieses Jahres verlor der VfB Stuttgart gegen Eintracht Frankfurt, wodurch die Reise ins Olympiastadion lediglich ein großer Wunsch blieb. Davon sind beide Teams gerade noch weit entfernt, trotzdem lockt das Finale, das am 25. Mai des nächsten Jahres stattfindet.

Fischer will mit Blick auf dieses Fernziel einen Pokalfight seiner Spieler erleben und kündigte im Vergleich zur vorherigen Partie personelle Veränderungen an. „Es ist wichtig“, so der Schweizer, „dass wir die nötige Frische auf den Platz bekommen.“