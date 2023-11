Bei allen Problemen auf dem Platz, allen Baustellen innerhalb der Mannschaft sind sie die wohl aktuell größten Sorgenkinder: die Stürmer des 1. FC Union Berlin. Das belegen allein schon die Zahlen. Kevin Behrens: vier Tore in der Bundesliga, aber seit dem 26. August nicht mehr getroffen. Sheraldo Becker: zwei Treffer vor genau einem Monat in der Champions League am 3. Oktober gegen Sporting Braga, in der Bundesliga noch ohne Treffer. David Fofana, Mikkel Kaufmann, Benedict Hollerbach und Kevin Volland: jeweils in allen Wettbewerben noch kein Tor erzielt.

Der 1. FC Union Berlin hatte in jeder Saison treffsichere Stürmer

Okay, der 1. FC Union Berlin ist in der 1. Bundesliga ohnehin noch nie die größte Torfabrik gewesen. Die 51 Saisontreffer aus der Vorsaison waren der bisherige Höchstwert, zudem standen zweimal nach 34 Partien 50 Tore in der Saisonstatistik der Eisernen, im Aufstiegsjahr waren es gar nur 41. Stabilität und Kompaktheit in der Defensive waren die wichtigsten Faktoren auf dem Weg zu drei Qualifikationen für das internationale Geschäft in Folge. Die große Stärke der Unioner war es aber auch, aus minimalem Offensivoutput das Maximum an Punkten herauszuholen. Und: Mindestens ein Stürmer war immer treffsicher. Sebastian Anderson, Max Kruse, Taiwo Awoniyi und zuletzt Sheraldo Becker hatten am Ende einer Saison jeweils zweistellig getroffen, Behrens in der abgelaufenen Spielzeit weitere acht Treffer beigesteuert.

Er und Becker erzielten damit 19 der insgesamt 51 Tore und damit 37 Prozent aller Union-Treffer in der abgelaufenen Saison. Dem Duo war es gerade in der Schlussphase der Saison zu verdanken, dass sich die Eisernen erstmals für die Champions League qualifizieren konnten. Vor dem Spiel am Sonnabend (15.30 Uhr) gegen Eintracht Frankfurt aber befinden sich alle Offensivleute in einem Leistungstief. Zur ganzen Wahrheit gehört dabei sicherlich auch, dass es der Mannschaft von Trainer Urs Fischer im Moment nicht gelingt, sich klare Chancen herauszuarbeiten, die die Stürmer überhaupt verwerten könnten.

Im Stadion An der Alten Försterei hat seit dem ersten Spieltag und dem 4:1-Sieg gegen Mainz, bei dem Behrens drei Tore erzielte, nur noch der Gegner getroffen. In fünf von neun Spielen blieben die Eisernen in der Bundesliga insgesamt ohne Torerfolg, acht der elf Treffer wurden in den ersten beiden Spielen erzielt. Für Fischer „gilt es daran zu arbeiten, vor allem im Defensivverhalten noch stabiler zu sein. Aber in Bremen und in Stuttgart konnten wir uns nicht so viele Möglichkeiten erspielen – da gilt es dranzubleiben“, sagte er am Freitag auf der Pressekonferenz mit der Eintracht. „Wir müssen versuchen, mehr Offensivaktionen zu provozieren. Das haben wir versucht, in den wenigen Trainingseinheiten, die uns zur Verfügung stehen, zu üben.“

Und nicht nur das: Der Schweizer hat sich gerade Behrens und Volland in dieser Woche geschnappt und intensive Gespräche geführt. Volland „versucht alles, hat aber im Moment noch ein paar Probleme mit den Abläufen, die sitzen noch nicht so, wie wir es gerne hätten und er es gerne hätte“, so Fischer. „Da hat man dann nicht diesen Automatismus, dieses Selbstverständliche. Ihm fehlen die drei, vier, fünf Wochen Vorbereitung und dann sollst du gleich liefern. Das ist alles nicht so einfach, aber er versucht alles, und das ist für mich entscheidend. Er hatte gegen Stuttgart seine Situationen, aber auch Situationen, die ihm misslungen sind.“

Anders als Volland, der erst drei Tage vor dem ersten Bundesligaspieltag von der AS Monaco nach Köpenick kam, hat Behrens dort in diesem Sommer die komplette Vorbereitung absolvieren können, wurde durch seine Leistungen sogar erst kürzlich in den Kader der deutschen Nationalmannschaft berufen und durfte dort seine ersten Minuten absolvieren. Zu diesem Zeitpunkt aber hätte der 32-Jährige vielleicht schon mal eine kleine Auszeit gebraucht, da auf ihn doch ziemlich viel einprasselte. „Ich glaube, dass er im Moment sehr viel im Kopf hat, zu viel überlegt“, sagt nun sein Trainer. Bilder des Frustes nach seiner Auswechslung, als Behrens in Bremen seine Emotionen nach seiner Auswechslung auf der Bank entlud, zeigen, wie sehr die Situation an ihm nagt.

David Fofana kann eine Option gegen Eintracht Frankfurt sein

Urs Fischer aber sieht das Bemühen seines Neu-Nationalspielers, erkennt dabei, dass Behrens alles probiert, viel investiert und hat sich auch mit ihm in dieser Woche ausführlich unterhalten. „Als Sturmspitze gehören solche Phasen dazu, da musst du cool bleiben und weiter davon überzeugt sein, dass die nächste Möglichkeit reingeht“, sagt der Trainer, der selbst am Donnerstag Rückendeckung vom eigenen Präsidenten Dirk Zingler erhielt.



In welchem System und mit welchen Stürmern der Schweizer die kommende Aufgabe gegen Frankfurt angeht und die zwölfte Niederlage in Folge verhindern möchte, teilte er am Freitag noch nicht mit. In David Fofana aber hat er, nach dessen abgelaufener Suspendierung, zumindest wieder eine weitere Alternative für die Offensive. Der 20-Jährige hatte nach seinem verweigerten Handschlag bei seiner Auswechslung im Spiel gegen Neapel „individuell sehr gut trainiert“ und „war mit vollem Elan dabei“, erzählte Fischer und sagte zugleich, dass Fofana gegen Frankfurt eine neue Chance bekommen könnte. Denn: „Man hat gegen Neapel gesehen, was der Junge für Qualitäten hat. Er kann uns in der jetzigen Situation helfen.“