Vorfreude beim Berliner Amateurklub SC Capri: „Neapel wird das Spiel gewinnen“

Die Wolken hängen tief und es regnet. Berlin ist wieder mal grau an diesem Abend im Oktober und nur vereinzelt sieht man Spaziergänger, die mit ihren Hunden aus dem Grunewald kommen. Schnell ins Warme, ab nach Hause, draußen ist bei dem Wetter doch nur, wer draußen sein muss. Am Rande des Grunewalds, genauer gesagt am Eingang der Hans-Rosenthal-Sportanlage, stehen zwei ältere Männer, einer hat die Kapuze seiner Jacke tief nach unten gezogen, man erkennt kaum sein Gesicht.

Der Trainer ist auch die gute Seele des SC Capri

Die beiden Männer, das sind Viti Biagio und Lorenzo Gagliardi. Freiwillig sind auch sie draußen, wie jede Woche. Um 19 Uhr beginnt das Training der Herren des SC Capri. Biagio ist Präsident des italienischen Fußballvereins, Gagliardi Trainer. Aber eigentlich, das wird im Gespräch schnell klar, sind diese Funktionen nicht wirklich ausreichend für das Wirken des Duos. Gagliardi ist so was wie die gute Seele des Vereins, ein Kümmerer, einer, der die Kinder, die in der Jugendabteilung spielen, noch zum Training fährt. Und ohne Biagio würde es den Verein überhaupt nicht geben.

Vor 50 Jahren kam er mit seiner Familie aus Frosinone nach Berlin. Als Jugendlicher hatten er und seine drei Brüder nichts anderes als Fußball im Kopf, schnell reifte die Idee, einen eigenen Verein zu gründen. So multikulturell die Hauptstadt heute ist, gespickt mit türkischen, kroatischen, polnischen oder bosnischen Fußballklubs, so gering war seinerzeit noch das Angebot. Über Mundpropaganda fanden sich schnell genug Italiener zusammen, etwa 100 waren es in Summe, geboren war der SC Capri.

„Die Leute hatten Lust auf eine gelebte Gemeinschaft. Es war am Anfang nicht so schwer, einige Leute zu finden, weil man schnell gemerkt hat, dass alle mit viel Herzblut dabei sind“, erzählt Biagio. Eine feste Heimat hatte der Verein aber nicht. Erst spielten sie an der Jungfernheide, auch mal am Spandauer Damm. Jetzt wird immer am Mittwoch und am Donnerstag auf der Hans-Rosenthal-Sportanlage trainiert. Die Heimspiele in der Kreisliga C finden hier am Wochenende auch statt.

Bei regnerischem Wetter trainiert der SC Capri am späten Donnerstagabend. Ignacio Rosaslanda/Berliner Zeitung

Im vergangenen Jahr, erzählen Biagio und Gagliardi, gab es in der Herrenmannschaft einen großen Knall. Zahlreiche Spieler entschieden sich dazu, den Verein zu verlassen. Das Team war abgestiegen, die Stimmung am Tiefpunkt. Da musste wieder Mundpropaganda herhalten, wie damals, als der SC Capri noch in den Kinderschuhen steckte. „Wir haben das gut verkraftet und uns neu aufgestellt. Jetzt ist die Trainingsbeteiligung wieder gut“, freut sich Biagio, während in Kabine 14 die ersten Spieler eintrudeln.

Am Dienstag gastiert mit der SSC Neapel ein weitaus größerer italienischer Verein in Berlin. Champions League. Im Olympiastadion zu Gast beim 1. FC Union Berlin, der nach den beiden Auftaktniederlagen bei Real Madrid (0:1) und gegen Sporting Braga (2:3) schon unter gewaltigem Erfolgsdruck steht. Beim SC Capri schauen sie auf diese Begegnung ganz genau. „Neapel wird das Spiel gewinnen. Sie sind zwar in dieser Saison noch nicht richtig in Tritt und mit Victor Osimhen fehlt einer der wichtigsten Spieler, trotzdem lassen sie sich das nicht nehmen“, ist Lorenzo Gagliardi überzeugt.

Er ist sogar schon 1967 nach Berlin gekommen, der Liebe wegen, erzählt er mit glänzenden Augen. Sein Herz hat er nicht nur an seine Frau, sondern auch an die Stadt verloren. Und an die SSC Neapel, der er seit frühester Kindheit die Daumen drückt und von der er bis heute kein Spiel verpasst. Gagliardi, der in Salerno aufgewachsen ist, glaubt zwar an einen Sieg des amtierenden Meisters bei Union, sieht aber auch die Probleme, die sein Lieblingsverein gerade hat. „Die Mannschaft muss sich erst noch an den neuen Trainer gewöhnen, nach so einem Wechsel kann nicht alles gleich funktionieren“, blickt er auf die wohl spannendste Personalie beim Klub aus der Serie A.

Eine Berliner Freizeitmannschaft mit italienischen Wurzeln: der SC Capri. Ignacio Rosaslanda/Berliner Zeitung

Denn während Gagliardi beim SC Capri selbst ganz fest im Sattel sitzt, ein Vertrag, wenn es ihn denn gebe, vermutlich auf Lebenszeit laufen würde, ist der Franzose Rudi Garcia bei Napoli nicht ganz unumstritten. Groß sind die Fußabdrücke, die Vorgänger Luciano Spalletti hinterlassen hat, ehe er nach dem Titelgewinn die italienische Nationalmannschaft übernahm. Die SSC Neapel muss das Spiel in Berlin ebenfalls gewinnen, ein Ausscheiden schon in der Gruppenphase wäre für den Verein eine herbe Enttäuschung.

Von Urs Fischer sind sie beim SC Capri alle restlos überzeugt

Von Urs Fischer ist der Trainer des SC Capri dagegen restlos überzeugt: „Seine Karriere habe ich schon in der Schweiz verfolgt, ein wirklich guter Coach. Es ist schön, dass ihn im Verein niemand infrage stellt, auch wenn es zuletzt nicht so gut gelaufen ist.“ Aber schlägt sein Herz denn auch ein wenig für den 1. FC Union Berlin? Oder doch etwas mehr für Hertha BSC, allein schon der geografischen Nähe wegen im Westen der Stadt? „Nein, nein“, lacht Gagliardi, „ich drücke Tennis Borussia die Daumen.“ Die Lila-Weißen, die im Sommer von der Regionalliga Nordost in die Oberliga abgestiegen sind, trainieren ebenfalls auf der Hans-Rosenthal-Sportanlage, das Mommsenstadion ist gleich um die Ecke.



Das Spiel am Dienstag werden Vito Biagio und Lorenzo Gagliardi vor dem Fernseher verfolgen. Und sich vielleicht wertvolle Tipps für die darauffolgenden Trainingseinheiten holen. Am Sonntag geht es in der Kreisliga C, Staffel 1, gegen den BFC Alemannia 1890 II.