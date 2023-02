Krasser als diesmal kann die Fallhöhe für den 1. FC Union kaum sein. Gerade noch Europa League bei Ajax Amsterdam im Sinn, das Rückspiel am Donnerstag kommender Woche vor der Brust und auch schon den Blick vielleicht ein wenig auf Ende Februar und die Partie beim FC Bayern gerichtet, gibt es am Sonntagnachmittag in Köpenick das Kontrastprogramm: Mit Schalke 04 kommt der Tabellenletzte ins Stadion An der Alten Försterei.

Weiterhin von Europa träumen, gerade weil das Spiel in der Johan-Cruyff-Arena mit dem 0:0 die Tür für das Achtelfinale geöffnet hat, dazu im Titelkampf den deutschen Branchenführer herausfordern und ihm möglichst dicht auf den Fersen bleiben, doch nun das abgeschlagene Schlusslicht empfangen – das ist vor allem mental ein großes Ding. Solche Spiele, in denen die Rollen klar verteilt sind, sind in der Regel die kompliziertesten. Ganz besonders für die Eisernen, denn die haben gerade in diesen Duellen teils bittere Erfahrungen gesammelt.

Die Latte liegt ziemlich hoch, verdammt hoch sogar

Der Anspruch, den die Männer aus der Wuhlheide in ihren bisherigen 120 Bundesligapartien mit 190 Punkten (im Schnitt pro Partie respektable 1,56 Zähler) inzwischen haben, ist enorm. Gerade jetzt, da nach einer bislang schier unglaublichen Spielzeit die erstmalige Qualifikation für die Champions League über dem Ballhaus des Ostens schwebt, zumindest aber die dritte Teilnahme hintereinander an einem europäischen Wettbewerb fast schon real zu sein scheint. Mit anderen Worten: Die Latte, gemeinsam Stück für Stück nach oben gebracht, liegt ziemlich hoch, verdammt hoch sogar.

Immer wieder beschwören sie in Köpenick, dass sie alles geben. Immer und überall, 90 Minuten und länger. „Die Mannschaft bewegt sich immer am Limit“, hat Urs Fischer erst wieder nach dem 2:1 bei RB Leipzig gesagt, „und die hört erst dann auf, wenn der Schiedsrichter abpfeift.“ Für Rani Khedira, Staubsauger vor der Abwehr und Balleroberer, ist es „eine Entwicklung, die sich keiner vorstellen konnte. Es ist ein Stück weit surreal.“ Lothar Matthäus erklärt den Erfolg des 1. FC Union so: „Sie nehmen den anderen Mannschaften mit ihrer körperlichen Präsenz den Spaß.“

Was sie trotzdem noch nicht hinbekommen haben, ist, diese Effizienz, mit der sie sich gegen die Schwergewichte ein ums andere Mal belohnen, auch auf die Spiele gegen die vermeintlich Kleinen zu übertragen. Das zieht sich durch die bisherige, zugegeben junge Bundesligahistorie, wobei die Rot-Weißen zu Beginn selbst zu den Kleinen gehörten. Ein Winzling waren sie, zumal erst über die Relegation nach oben gekommen, und da auch nur hauchdünn. Einmal oben, gab es Siege gegen die Borussia-Teams aus Dortmund (3:1) und Mönchengladbach (2:0), bei den späteren Absteigern Fortuna Düsseldorf (1:2) und SC Paderborn (1:1) jedoch lediglich Schmalkost. Im Jahr darauf gewannen die Eisernen bei der TSG Hoffenheim (3:1) und holten gegen die Bayern einen Punkt (1:1), sie putzten Dortmund erneut (2:1) und siegten gegen Bayer Leverkusen (1:0), sie holten beim SC Freiburg den Dreier (1:0) und im letzten Saisonspiel gegen RB Leipzig (2:1) ebenso. Dafür gingen sie gegen den FC Augsburg leer aus (1:3, 1:2) und kamen auch aus Bielefeld mit nur einem Pünktchen (0:0) zurück. Das hat etwas von verkehrter Welt.

Ihren ganz eigenen Charakter hatten damals die Spiele gegen Schalke, den jetzigen Rivalen. Die Königsblauen, die in ihrer Abstiegssaison 2020/21 erst in Runde 15 mit einem 4:0 gegen Hoffenheim ihren ersten Sieg feierten, insgesamt lediglich drei Dreier einfuhren, satte 86 Gegentore kassierten und mit mickrigen 16 Punkten abgeschlagener Letzter geworden waren, hatten in der gesamten Saison nur gegen drei Teams nicht verloren: gegen Mainz, Augsburg sowie mit 1:1 und 0:0 gegen – den 1. FC Union.

Diesem Trend sind die Eisernen kurioserweise treu geblieben. Immer weiter haben sie mit Entsetzen ihre Scherze getrieben. Fast schon legendär ist das 0:1 in der Vorsaison in Fürth. Der damalige Aufsteiger, in seiner ersten Spielzeit in der höchsten Spielklasse, in der Saison 2012/13, ohne Heimsieg und auch neun Jahre später im zweiten Anlauf in sechs Spielen im Sportpark Ronhof ohne Erfolg geblieben und mit einem winzigen Punkt aus 14 Spielen längst abgeschlagener Tabellenletzter, beendet ausgerechnet gegen die Köpenicker seinen Fluch. Ähnliches passiert acht Spieltage später auf der Alm in Bielefeld. Arminia ist im Tabellenkeller und bügelt die Eisernen 1:0 weg. Wie unnötig das ist, zeigt die Zukunft der Bielefelder. In den restlichen elf Spielen erzielen sie lediglich fünf Tore, kassieren 24, holen aus Unentschieden nur noch drei Punkte und steigen trotz der unverhofften Hilfe der Rot-Weißen neben Fürth krachend ab.

Es geht, so einzigartig die aktuelle Spielzeit auch ist, selbst in dieser so weiter. Nach zehn Runden hatte der VfL Bochum ganze vier Punkte auf seinem Konto, war Tabellenletzter und wartete genüsslich darauf, dass der 1. FC Union vorbeikommen würde. Die Eisernen kamen, sie kamen sogar als stolzer Spitzenreiter mit damals fünf (!) Punkten Vorsprung auf die Bayern. Was aber setzt es? Ein überaus peinliches 1:2 mit einem verschossenen Elfmeter dazu. Dumm gelaufen, aber im Trend geblieben.

Schalke ist seit sechs Partien ohne Sieg

So kurios es ist, davon gibt es noch mehr. Bayer Leverkusen, als Teilnehmer der Champions League in die Saison gestartet, in der Liga aber ungewohnt anfällig und so gar nicht auf die Strümpfe gekommen, lag nach zwölf Runden auf Relegationsplatz 16. Danach aber nicht mehr. Dabei waren die Köpenicker noch immer als Tabellenführer angereist und hatten die mit neun Gegentoren stabilste Abwehr. Was dann geschah, passt haargenau ins Bild: fünf Gegentreffer innerhalb einer halben Stunde.

Nun also Schalke. Schon wieder so eine Partie, die voller Fallen steckt und bei der die Fettnäpfchen frei herumstehen. Na gut, im Hinspiel hatte es für den 1. FC Union mit einem 6:1 den ersten Dreier gegen die Königsblauen überhaupt gegeben, damit die meisten Treffer der Köpenicker in einem Bundesligaspiel und ihren bisher höchsten Auswärtssieg in dieser Spielklasse. Was für die Köpenicker jedoch gefährlich ist: Schalke erfüllt als abgeschlagenes Tabellenschlusslicht und als vermeintlich erster Absteiger perfekt das Klischee vom Stolperstein für Union.

Auch anderweitig ist Vorsicht geboten: Schalke ist zwar seit sechs Partien ohne Sieg, hat sich aber in der Defensive stabilisiert. Seit dem Wechsel auf der Torhüterposition von Alexander Schwolow zu Ralf Fährmann haben die Königsblauen zwar kein Tor erzielt, bei drei 0:0-Spielen gegen Köln, in Mönchengladbach und zuletzt gegen Wolfsburg aber auch keines kassiert. Es könnte ein zähes Ringen werden.