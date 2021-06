Berlin - Ob Max Kruse vielleicht bereits mehr weiß? Der Kreativkopf des 1. FC Union zeigte sich am Montag zumindest bestens gelaunt in den sozialen Medien. Frisch gebräunt aus seinem Urlaub aus Mexiko zurück, nahm der 33-Jährige seine digitalen Follower mit zur sportmedizinischen Untersuchung an die Berliner Charité. „Mal schauen, was der Körper noch so hergibt“, sagte Kruse mit verschmitztem Lächeln. Seine Tauglichkeitsprüfung werden allerdings nicht nur die Verantwortlichen in Köpenick genaustens verfolgt haben, sondern auch U21-und Olympia-Bundestrainer Stefan Kuntz. Denn Unions Schlüsselspieler ist dank seiner starken Premieren-Saison an der Wuhle (22 Spiele, elf Tore, fünf Vorlagen) einer der heißesten Kandidaten für die drei Plätze, die Kuntz, der seinen Kader diesen Dienstag verkünden wird, an gestandene Profis beim Turnier in Tokio (23. Juli bis zum 8. August) vergeben darf.

Dass damit für Kruse ein Traum in Erfüllung gehen würde, bekräftigt er seit Monaten. Er habe als Kind bereits immer von Olympia geträumt, „und der Traum wird nie aufhören, solange ich Fußball spiele“.

So rosig die Aussicht für Kruse ist, Unions Cheftrainer Urs Fischer könnte dessen Nominierung dagegen Kopfschmerzen verursachen. Sollte sein wichtigster Profi nach Japan aufbrechen, verpasst der fast die komplette Vorbereitung – und sogar die ersten Pflichtspiele der neuen Saison, falls die DFB-Elf wie schon 2016 in Rio de Janeiro wieder ins Finale einzieht. Dass das das Ziel ist, stellte DFB-Nachwuchs-Chef Joti Chatzialexiou bereits klar: „Wir sind erfolgsgierig. Wenn wir die Spieler so bekommen, wie wir uns das wünschen, dann geben wir noch mal Gas. Es gibt doch nichts Schöneres.“

Pal Dardai und Urs Fischer sitzen im gleichen Boot

Ähnlich wie Fischer dürfte sich auch Pal Dardai fühlen. Herthas Cheftrainer muss womöglich sogar gleich auf vier Spieler über mehrere Wochen verzichten. Mittelfeldspieler und Rekordeinkauf Lucas Tousart wurde bereits als einziger Bundesliga-Profi in Frankreichs Olympia-Auswahl berufen, Spielmacher Matheus Cunha steht in Brasiliens Aufgebot. Zudem gelten die beiden Verteidiger Maximilian Mittelstädt und Jordan Torunarigha und Mittelfeldmann Arne Maier, der mit Kuntz und der U21 erst vor drei Wochen die EM gewann, als aussichtsreiche Kandidaten für Kuntz‘ Olympiakader.

„Es spricht einiges dafür, gewisse Teile zusammenzulassen, weil es gut funktioniert hat. Automatismen wären sicher förderlich“, erklärte Kuntz. Dass gleich drei Herthaner Deutschland vertreten, ist nach dem Tauziehen zwischen den Klubs und dem DFB vor dem olympischen Turnier 2016 eher unwahrscheinlich. Ziel sei es diesmal, dass pro Klub maximal zwei Spieler mitfahren.

Mit Davie Selke, der unter Kuntz 2017 als Torschützenkönig die U21-EM in Polen und bei den vergangenen Sommerspielen die Silbermedaille mit dem DFB gewann, sagte dagegen ein Herthaner bereits ab. Der von Werder Bremen zurückgekehrte Stürmer will die ab Mittwoch beginnende Vorbereitung nutzen, um unter Dardai wieder zu alter Stärke zu finden.