Berlin - Endlich mal wieder ist ein Jokertor für den 1. FC Union gefallen. Dieser Treffer von Marcus Ingvartsen zum 1:1 bei den Bayern könnte es mal zu so etwas wie einem Kultstatus bringen. Weil die ohnehin schon grandiose Saison für die Eisernen mit der nunmehr in Stein gemeißelten Tatsache, dem deutschen Rekordmeister in beiden Punktspielen die Stirn geboten zu haben, einen weiteren Höhepunkt erreicht hat, tritt die Partie am Sonnabend gegen den VfB Stuttgart fast ein wenig in den Hintergrund. Dabei wäre auch sie von der Emotion dazu wie geschaffen, das i-Pünktchen auf den Klassenerhalt zu setzen. Sie wissen, warum: 27. Mai 2019, das 0:0 und die anschließende mehrtägige Sause bis zum Abwinken …

Der FC Bayern erlebte vor 22 Jahren die Mutter aller Niederlagen

Zurück zum Jokertor. Über das berühmteste Jokertor des deutschen Fußballs, das von Mario Götze zum 1:0 im WM-Finale 2014 gegen Argentinien, habe ich an dieser Stelle einst bereits einige Worte verloren. Von der Bedeutung her kann das von Ingvartsen mit diesem wahrlich goldenen Treffer in keiner Weise mithalten. Wäre dieses Tor gegen Manuel Neuer nicht gefallen, würden die Eisernen die Klasse trotzdem halten und die Bayern würden erst recht Meister werden, eventuell einen Spieltag früher.

Gerade die Münchner werden über ein für sie fast läppisches Joker-Gegentor mit ein wenig Abstand nicht mehr als müde lächeln, sind sie doch viel größeren Kummer gewöhnt. Damals, vor 22 Jahren, hat es sie ganz böse erwischt, als sie sich auf dem Olymp des europäischen Klubfußballs wähnten. Im Finale der Champions League verloren sie nach langer Führung gegen Manchester United. Durch zwei Gegentore in der Nachspielzeit erlitten sie beim 1:2 ihre Mutter aller Niederlagen durch zwei Joker. Beide Man-U-Torschützen, der eine war Teddy Sheringham und der andere Ole Gunnar Solskjaer, kamen erst kurz zuvor ins Spiel.

Joel Pohjanpalo und Cedric Teuchert erzielten zuvor alle Jokertore

Für die Eisernen ist der Treffer von Ingvartsen umso wichtiger. Erstens weil sie sich mit ihm für ihr mutiges Spiel belohnten, zweitens weil sie mit den Bayern auf Augenhöhe spielten, drittens weil sie nach einem Rückstand zurückkamen und viertens überhaupt. Auch wenn sich Unions Torschütze mit seiner Rolle nicht ganz anfreunden mag, irgendwie ist er darin in jüngster Zeit ziemlich erfolgreich. Sein erstes Länderspieltor, der letzte Treffer der Dänen beim 8:0 zuletzt in der WM-Qualifikation gegen Moldawien bei seinem Debüt für „Danish Dynamite“ ist noch in bester Erinnerung.

Dabei ist Ingvartsen bisher nicht als jemand aufgefallen, der seine Tore von der Bank (oder seit einiger Zeit von der Tribüne) aus zu erzielen vermag. Dafür waren in dieser Saison bislang Joel Pohjanpalo und noch mehr Cedric Teuchert zuständig. Zweimal hat der Finne getroffen, dreimal gar der Ex-Schalker, der damit der bisherige eiserne Joker-König ist. Beim 3:1 im Herbst bei der TSG Hoffenheim waren sie sogar beide erfolgreich. Einige Male haben die eisernen Jokertore gut für Punkte gesorgt, so eben in Sinsheim und mit Teucherts goldener Bude mit dem letzten Angriff beim 1:0 gegen Leverkusen erst recht. In die Reihe der punktebringenden Jokertore gehört damit auch der jüngste Treffer.

Hatte es in der Hinrunde mit Jokertoren der Eisernen nur so gescheppert, war damit in der Rückrunde bis zum Treffer gegen den Rekordmeister Flaute. Ermöglicht wurde der, weil neben Robert Andrich auch Teuchert mit seinem schnellen Einwurf für einige Verwirrung in den Reihen der Münchner sorgte – manche meinen, dieser Einwurf sei ganz und gar nicht korrekt gewesen. Wie dem auch sei, genau aus diesem Grund ist das Tor für mich doppelt bemerkenswert. Weil es dem 1. FC Union den ersten Punkt bei den Bayern beschert hat und weil es – Stichwort Video-Assistent – eines von der alten Sorte ist: Es ist auf „menschlich-fehlbare“ Weise entstanden. Genießen wir es, denn so etwas werden wir nicht mehr gar so häufig zu sehen bekommen.