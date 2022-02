Berlin - Am Dienstag hat der Fußballprofi Sven Michel in einer Medienrunde erklärt, dass er sich für den 1. FC Union Berlin „den Arsch aufreißen“ werde. Ebendieses hatten vor ihm in Köpenick und anderswo schon viele erklärt und ebendieses auch versucht, aber letztendlich war es bei vielen dann so, dass das mit dem „Arsch aufreißen“ doch nicht zu den erhofften Ergebnissen und Glücksmomenten führte.