Nicht alle Trainer werden zum Methusalem, längst nicht alle. Erst recht nicht in der Fußball-Bundesliga. Manche, so einst Dettmar Cramer bei Hertha BSC, Rolf Fringer beim VfB Stuttgart, Felix Magath beim 1. FC Nürnberg und Jörn Andersen bei Mainz 05, waren schon vor dem ersten Punktspiel nicht mehr im Amt. Andere, so in den vergangenen zehn Jahren Größen wie Lucien Favre in Mönchengladbach, Carlo Ancelotti beim FC Bayern und im Vorjahr erst Domenico Tedesco bei RB Leipzig, mussten im September schon gehen.

Das ist in diesem Spieljahr noch nirgendwo passiert, zumindest nicht in der Beletage des deutschen Klubfußballs. Es sei denn, wer kann schon in die Köpfe der Entscheider schauen, an diesem Wochenende bekommt Schlusslicht Mainz vom Tabellenzweiten Bayer Leverkusen erneut eine übergebraten, die sieglosen Kölner kriegen gegen die derzeit bärenstarken Stuttgarter nicht die Kurve oder Borussia Mönchengladbach bringt nach seinem schlechtesten Saisonstart seit acht Jahren aus Bochum nichts Zählbares mit.

Vor allem in Deutschlands Eliteliga haben die Trainer eine ziemlich geringe Verweildauer. Von gerade einmal zwei Jahren gehen Statistiker in der Bundesliga im Durchschnitt aus. Im zurückliegenden Jahrzehnt sind die Zündschnüre in den Vorstands- und Präsidentenetagen deutlich kürzer geworden. Bei nur noch 1,2 Jahren liegt die durchschnittliche Amtszeit eines Erstligatrainers hierzulande, der bei Vorstandschefs börsennotierter deutscher Unternehmer dagegen bei 5,1 Jahren. Nur zehn von 18 Trainern sind mindestens ein Jahr im Amt, in Spanien sind es 13 und in England bei 20 Mannschaften sogar 16.

Woran der Trainerverschleiß liegen mag, auch wenn die Unterschiede eklatant (Christian Streich gibt im Breisgau in der zwölften Saison den Ton an und ist der mit Abstand dienstälteste Coach; in Stuttgart sind die Trainer im Durchschnitt nur 385 Tage im Amt) sind? Die Gründe reichen von „es hat einfach nicht mehr gepasst“ über „er hat die Kabine nicht mehr erreicht“ bis „im Sinne des Vereins mussten wir schnellstmöglich handeln“.

Wahrscheinlich sind die Trainer zu schlecht ausgebildet

Was keiner gern zugibt, und was von Altmeistern des Metiers höchstens hinter vorgehaltener Hand getuschelt wird, ist: Wahrscheinlich sind die Trainer zu schlecht ausgebildet. Spitzenfußballer, die gern auch mal den Star raushängen lassen, im Zaum zu halten und zu mannschaftlicher Geschlossenheit zu führen, verlangt Kompetenz vom Allerfeinsten. Vielleicht ist die Spielidee auch gar nicht so überzeugend oder erst gar nicht vorhanden. Akademisch gebildet seien sie, auch rhetorisch gut, im Fußballsinn aber grün hinter den Ohren. So wie nicht jeder in der Bundesliga kicken kann, kann auch nicht jeder ein Bundesligateam trainieren.

Mit dem Aufsteiger 1. FC Heidenheim und dem 1. FC Union Berlin treffen am Sonnabend zwei Teams aufeinander, die zu all dem als klassischer Gegenentwurf taugen. Mit Urs Fischer, 57, haben die Köpenicker noch als Zweitligist im Sommer 2018 einen überaus guten Griff getan. Hinter Christian Streich ist der Schweizer erstens am längsten im Bundesliga-Amt und zweitens in der Trainerhistorie der Eisernen auf bestem Weg, Heinz Werner (von Januar 1976 bis 18. Juli 1982 sechseinhalb Jahre dabei) und sogar Uwe Neuhaus (von Juli 2007 bis Juni 2014 mit sieben Jahren die Nummer 1) von ihren Rängen als Langzeittrainer abzulösen.

Im Osten Baden-Württembergs ist der Name des Urs-Fischer-Pendants Schmidt. Frank Schmidt. 49 Jahre alt ist er und so etwas wie der ewige Herr Schmidt. Mit dem 1. FC Heidenheim ist er gerade in die Bundesliga aufgestiegen. Er hat mit dem ersten klassischen Neuling seit dem 1. FC Union Berlin im vierten Spiel – den Eisernen gelang das damals mit einem 3:1 gegen Borussia Dortmund in der dritten Partie – den ersten Dreier, ein 4:2 gegen Bremen, eingefahren. Schmidt hat rund um die Voith-Arena einen Klang wie Pep Guardiola bei Manchester City, Jürgen Klopp beim FC Liverpool oder José Mourinho bei AS Rom.

Frank Schmidt ist ein außergewöhnlicher Fall. Er ist ein Unikum, ein Gigant und ein Mann, so scheint es, mit dem tatsächlich ewigen Trainerleben. Einen anderen als ihn kennen sie dort nicht an der Seitenlinie, der bei den Spielen schreit, brüllt, tobt, winkt, gestikuliert und auch mal tief durchatmet. Im September 2007, in Köpenick hatte Uwe Neuhaus gerade begonnen und ihm folgten Norbert Düwel, Sascha Lewandowski, zweimal André Hofschneider, Jens Keller und eben Urs Fischer, übernimmt Schmidt. Oberliga Baden-Württemberg ist es, und lediglich interimsmäßig schenken sie ihm ihr Vertrauen. Zu Weihnachten soll Schluss sein.

„Und dass uns nichts aus der Bahn wirft, kein Gegner, keine Umstände, kein gar nix“

Allerdings beginnt ein Märchen ähnlich dem, das sie auch in Köpenick erlebt haben: 2008, sein Kurzzeitvertrag ist flugs verlängert worden, führt Schmidt das Team in die Regionalliga, es gelingt der Durchmarsch in die Dritte Liga und fünf Jahre später der Aufstieg in die zweite Bundesliga. Außerdem folgt Vertragsverlängerung auf Vertragsverlängerung. Im März 2011 gibt es ein neues, bis 2015 datiertes Papier. Nach dem Sprung in die zweite Bundesliga eines, das mit Datum 30. Juni 2020 versehen ist. Im Oktober 2018 folgt ein erneuter vorfristiger Zuschlag von drei Jahren, im Oktober 2021 die nächste Vereinbarung. Das wahrscheinlich wieder nur vorläufige Verfallsdatum lautet: 30. Juni 2027.

Inzwischen ist über Frank Schmidt, passend zum Aufstieg im Sommer dieses Jahres, ein Buch erschienen. Darin erzählt er, dass er in Giengen, seinem Geburtsort nahe der Landesgrenze zu Bayern, schon als Siebenjähriger mit den deutlich älteren und größeren Jungs gespielt hat, stets als Letzter gewählt wurde, immer ins Tor musste, als Steppke Fan von Paul Breitner und Calle Del’Haye war, deren Poster er an der Wand hatte, in Bayern-München-Bettwäsche schlief, zig Aufkleber besaß und bei den Spielen am Wochenende mit dem Ohr am Radio mitfieberte. Unkaputtbar heißt das Buch und es passt zu ihm. „Unkaputtbar“, sagt er, „fasst unser Spiel, unsere Leidenschaft, unsere Einstellung, unsere Strategie, unser Selbstverständnis, ja unseren Weg am besten zusammen. Unkaputtbar – das entspricht vor allem dem, was wir als Verein bisher erreicht und geleistet haben, und dass uns nichts aus der Bahn wirft, kein Gegner, keine Umstände, kein gar nix.“

Das hat ganz viel von Alte-Försterei-Blaupause

Unkaputtbar ist vor allem Schmidt selbst. Seit zwei Wochen, passend zum 4:2 gegen Bremen, dem ersten Sieg in der Bundesliga, ist er der Trainer, der bei einem Bundesligisten, wenn in der höchsten Liga auch erst am Anfang, am längsten im Amt ist. Volker Finke, der in Freiburg von 1991 bis 2007 amtierte und bis vor kurzem das Trainer-Maß aller Dinge war, wurde von ihm überholt. Mit dem Spiel gegen den 1. FC Union ist Frank Schmidt bei den Heidenheimern sagenhafte 5857 Tage Trainer der ersten Männermannschaft und er hat, die Eisernen seien gewarnt, noch einiges vor. „Die erfolgreiche Entwicklung, die wir in den vergangenen Jahren beim FCH gemeinsam genommen haben“, sagt der Coach, „ist noch lange nicht zu Ende. Sich den immer wieder neuen Herausforderungen zu stellen, treibt mich als Trainer auch nach dieser langen Amtszeit immer wieder aufs Neue an.“ Im Gegensatz zu Ich-habe-fertig-Giovanni-Trapattoni lässt Schmidt sich immer wieder kitzeln und betont selbst nach mehr als 16 Jahren am gleichen Ort: „Wir sind noch nicht fertig.“



Das hat ganz viel von Alte-Försterei-Blaupause. Auch in Köpenick sind sie noch nicht fertig. Erst recht nicht nach der jüngsten Ergebnisdelle mit in der Bundesliga drei Niederlagen in Serie und einer weiteren in der Champions League. Vielleicht fangen sie in Heidenheim beim ewigen Herrn Schmidt sogar wieder neu an.