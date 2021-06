Berlin-Köpenick - Im Hinblick auf die Nachrichten ist die Sommerpause im Fußballgeschäft fraglos die skurrilste Zeit. Manchmal genügen dabei Kleinigkeiten, um unter den Fans die unglaublichsten Spekulationen anzuheizen. An diesem Wochenende war beispielsweise ein Möbelwagen daran schuld, dass in Köpenick munter debattiert wurde, wer denn da schon wieder dem 1. FC Union den Rücken kehren könnte.

Kaum ward besagtes Gefährt in den Ländereien rund um den Müggelsee gesichtet, machte in einschlägigen Whatsapp-Gruppen das Gerücht die Runde, wonach Robert Andrich das Weite suchen würde. Nur der Mittelfeldspieler, der nach dem Griechenland-Urlaub noch ein paar Tage in Dänemark drangehängt hatte, wusste nichts davon. Zumal er kurz zuvor bei einem Instagram-Live angemerkt hatte, dass er am 28. Juni in Berlin sein würde. Womit ein Transfer zwar nicht ausgeschlossen ist, aber eben nicht unmittelbar bevorzustehen scheint.

Marvin Friedrich zieht um, aber wohin?

Wie bei einem Stille-Post-Spiel war der aufgeregte Anhang kurz darauf schlauer. Die Silbe „-drich“ war zwar richtig, aber die Vorsilbe nicht. „Fried-“ hätte es heißen müssen, nicht „An-“. Denn der Möbelspediteur parkte vor der Wohnung des Innenverteidigers, Marvin mit Vornamen. Was wiederum reflexartig Verlustängste auslöste, gelten doch beide „-drichs“ als Tafelsilber der Köpenicker.

Der Umzug des Abwehrspielers muss übrigens nicht zwingend als Vorbote eines Abganges gedeutet werden. Denn unmittelbar vor dessen Domizil liegt ein Kinderspielplatz. Die dort herrschende Phonstärke soll schon immer nicht nach seinem Geschmack gewesen sein.

Marius Bülter nach Schalke

Alles nicht so einfach dieser Tage. Besser hätte man wohl geschaut, ob vor dem Hause von Marius Bülter ein Lkw geparkt hätte. Denn dessen unerwarteten Abgang haben die Köpenicker am Sonnabend verkündet. Für rund 800.000 Euro lassen sie den Dortmund-Helden gen Schalke ziehen.

Sportlich ist das nachvollziehbar nach Bülters durchwachsenem zweiten Jahr bei den Köpenickern, in denen er trotz 26 Spielen auf nicht mal 1000 Einsatzminuten kam. Wehmut beschlich dennoch so manchen. Wieder einer weg, den man lieb gewonnen hatte. Der stete Wandel scheint ja das Markenzeichen der Ära Fischer-Ruhnert zu sein. Von den 33 Profis, die Trainer und Kaderplaner bei Amtsantritt 2018 zur Verfügung hatten, sind gerade einmal fünf noch dabei.

Was natürlich dem Umbruch nach dem Aufstieg geschuldet gewesen ist. Und der Marktlage, die durch Corona nicht einfacher geworden ist. Dass sich Oliver Ruhnert als so umtriebig erweist mit seinen Transfers, dass einem beim Zusehen schon leicht schwindelig werden kann, zeigte sich auch in den letzten Tagen. Nicolai Rapp ging für 250.000 Euro nach Bremen, die Leihen der Youngster Lennart Moser und Tim Maciejewski zu Österreichs Bundesligaaufsteiger Austria Klagenfurt waren auch schneller verlängert, als man Abseits sagen konnte. Und so ganz nebenbei hat der Manager ja auch auf der Zugangsseite geliefert. Tief in die Taschen gegriffen hat Union dabei auch nicht, rund 5,5 Millionen Euro investiert.

🏋️ Leistungstests, Training, Kennenlernen: Am Montag kommt hier wieder Leben in die Bude.



🏋️ Leistungstests, Training, Kennenlernen: Am Montag kommt hier wieder Leben in die Bude.



📰 Zur Meldung: https://t.co/84E7ZmXKMI#fcunion pic.twitter.com/cM6AlCTjIt — 1. FC Union Berlin 🇪🇺🛫 (@fcunion) June 26, 2021

Teuerster Zugang ist dabei Tymoteusz Puchacz (22) von Lech Posen. Die 3,5 in ihn investierten Millionen scheinen aber gut angelegt zu sein, wenn man seine Leistungen bei der EM betrachtet, wo sich der Linksverteidiger in Polens Nationalelf festspielte. Weitere 900.000 Euro wurden fällig, um das befristete Arbeitsverhältnis von Japan-Leihgabe Keita Endo (23) in ein dauerhaftes umzuwandeln. Je 500.000 Euro wurden für Innenverteidiger Rick van Drongelen (22/Hamburger SV) und Julius Kade (22/Dynamo Dresden) fällig, wobei letzterer als Spekulationsobjekt angesehen werden kann bis Ende August.

Zugang Nr. 10 in Sicht – Timo Baumgartl

Ablösefrei hingegen die weiteren Zugänge: Levan Ötunali (25/Mainz), Andreas Voglsammer (29/Bielefeld), Genki Haraguchi (30/Hannover), Pawel Wszolek (29/Legia Warschau), Rani Khedira (27/Augsburg) und Paul Jaeckel (22/Fürth).

Und Zugang Nummer zehn ist schon in Sicht: Vom niederländischen Traditionsklub PSV Eindhoven soll Manndecker Timo Baumgartl (25) ausgeliehen werden. Inklusive einer Kaufoption für den 1,90 Meter großen Abwehrspieler, der den Holländern nach dem Abstieg des VfB Stuttgart vor zwei Jahren rund zehn Millionen Euro wert gewesen war, ehe beide Seiten feststellen mussten, dass es nicht passt.

Die letzten Transferbewegungen waren das aber gewiss noch nicht. Ein Torwart muss ja her neben Andreas Luthe und Jakob Busk. Auch ein Mittelstürmer steht auf dem Zettel, falls sich Anthony Ujah erneut nicht als wettkampftauglich herausstellen sollte.