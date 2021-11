Berlin - Sie waren Helden! Derby-Helden. Doch Ruhm ist vergänglich. Und über den Eisernen des 1. FC Union scheint diesbezüglich fast ein Fluch zu liegen. Neun Tore erzielten die Köpenicker in ihren bisherigen acht Duellen gegen den Stadtrivalen. Und fast alle, die für den 1. FC Union gegen Hertha BSC einnetzten, wurden danach bei den Rot-Weißen nicht mehr wirklich glücklich. Ob das ein Omen ist? Am Sonnabend empfangen die Unioner den Stadtrivalen von Hertha BSC um 18.30 Uhr in der Alten Försterei.