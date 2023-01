Am Mittwoch (20.30 Uhr) gastiert der 1. FC Union Berlin zum Abschluss der Bundesliga-Hinrunde bei Werder Bremen. Hier lesen Sie, wo die Partie im TV läuft.

Werder Bremen gegen Union Berlin am 25. Januar: Hier läuft es live im TV

Die Fans des 1. FC Union Berlin werden auch am Mittwoch zahlreich nach Bremen reisen. Matthias Koch

Nach dem gelungenen Jahresauftakt 2023 gegen die TSG Hoffenheim (3:1) gastiert der 1. FC Union Berlin am Mittwoch (20.30 Uhr) zum Abschluss der Bundesliga-Hinrunde beim SV Werder Bremen.

Der Aufsteiger geriet am Wochenende mit 1:7 beim 1. FC Köln unter die Räder und ist im Heimspiel gegen die Köpenicker auf Wiedergutmachung aus. Die hingegen fahren mit breiter Brust in die Hansestadt, wollen an der Weser die Punkte 31, 32 und 33 sammeln.

Werder Bremen gegen Union Berlin am 25. Januar: Live auf Sky Sport

Alle Fans der Eisernen, die den Weg nach Bremen nicht antreten werden, können die Partie live und exklusiv bei Sky sehen. Hansi Küpper kommentiert die Begegnung auf dem Kanal Sky Sport Bundesliga 2 ab 20.25 Uhr. Natürlich können Sie das Spiel auch in der Konferenz verfolgen, dort ist Frank Buschmann am Mikrofon. Parallel spielen der SC Freiburg gegen Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen gegen den VfL Bochum und der FC Augsburg gegen Borussia Mönchengladbach.

Für Sky-Neukunden besteht die Möglichkeit, sich die Partien aus Deutschlands Fußball-Eliteklasse und der Zweiten Liga im Jahresabo momentan für 20 Euro pro Monat zu ordern. Nach Ablauf dieser Zeit steigen die Kosten auf 35,50 Euro pro Monat.

Die Zweikampfstärke von Janik Haberer (r.) wird auch am Mittwoch beim Union-Gastspiel in Bremen gefragt sein. Imago

Wer sich nicht gleich ein ganzes Jahr binden möchte, kann sich bei WOW (ehemals Sky Ticket) auch ein Monatsabo für 29,99 Euro holen und neben den beiden deutschen Profiligen auch die Premier League, Champions League, den DFB-Pokal und mehrere andere Sportarten streamen. Möchte man WOW gleich für ein Jahr buchen, verringert sich der Preis auf 24,99 Euro pro Monat.

Die Zusammenfassung der Partie des SV Werder Bremen gegen Union Berlin können TV-Zuschauer ab 22.50 Uhr in der ARD-„Sportschau“ verfolgen. Jessy Wellmer moderiert.