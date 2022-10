Wie bitter: Union erzwingt ein „Endspiel“, bei dem die Fans außen vor sein werden

Wenden wir uns doch gleich zu Beginn dieses Textes noch einmal an die „Fans“, die verantwortlich dafür sind, dass am kommenden Donnerstag kein Fan des 1. FC Union Berlin vor Ort sein darf, wenn die Eisernen im letzten Gruppenspiel der Europa League bei Royal Union Saint-Gilloise den Einzug ins Achtelfinale klarmachen wollen. Es geht also ein nicht allzu freundlicher Gruß an all diejenigen, die vor drei Wochen während der Auswärtspartie in Malmö als vermummte, gleichwohl in Vereinsfarben gewandete Krawallmacher und Feuerteufel in Erscheinung getreten waren und letztendlich, als die Polizei aufmarschierte, wieder flugs in der Menge untergetaucht waren. Ja, Euch ist es zuzuschreiben, dass sich die Uefa zu dieser Sanktion gegen „Euren“ Verein gezwungen sah.

Das Spiel im Stade Joseph Marien, das übrigens sogar noch ein Jahr älter ist als das im Jahr 1920 eingeweihte Stadion An der Alten Försterei, ist für die Elf von Urs Fischer im Eurocup das vierte kleine Endspiel in Serie, nachdem sie mit zwei Niederlagen in den Wettbewerb gestartet war. Aber dann: 1:0 in Malmö, 1:0 zu Hause gegen Malmö und am Donnerstagabend schließlich ein weiteres 1:0 gegen Sporting Braga, wobei es wie schon gegen Malmö einen von Robin Knoche verwandelten Elfmeter brauchte, um den Sieg zu erzielen.

Ein Remis wird wohl nicht genug sein

Das macht bei einem Torverhältnis von 3:2 insgesamt neun Punkte, bringt Tabellenplatz zwei mit sich, hinter dem Team von Saint-Gilloise, das mit 13 Punkten die Teilnahme an der K.-o.-Runde schon sicher hat. Kurzum: Da davon auszugehen ist, dass Braga (sieben Punkte, 7:6 Tore) am letzten Spieltag Malmö (null Punkte) schlägt, sind die Köpenicker quasi zum Sieg gegen die Belgier verpflichtet. Der direkte Vergleich, der in der Europa League noch wichtiger als das Torverhältnis ist, spielt beim Fernduell Union vs. Braga ja keine Rolle.

Die Zahlen sprechen für sich: Die Basis für das Glück der Eisernen, die am Sonntag in der Liga gegen Borussia Mönchengladbach ranmüssen (15.30 Uhr, Alte Försterei), ist auch im Europapokal die herausragende Defensive. Und deren Kopf ist fraglos der bereits erwähnte Robin Knoche. Schon über die Woche hinweg war sein Name in aller Munde, nachdem bekannt geworden war, dass dieser auf der sogenannten 55er-Liste von Hansi Flick zu finden ist. Soll heißen: Der 30-Jährige ist ein Kandidat für die WM in Katar, was in Anbetracht seiner formidablen Leistungen aber auch nur logisch ist.

Schwerwiegende private Sorgen

Trotz schwerwiegender privater Sorgen (Tod seiner Mutter, problematische Schwangerschaft seiner Frau) spielt er seit Monaten auf höchstem Niveau, macht das, was Trainer Urs Fischer von ihm fordert. Und das ist mitunter gar nicht so wenig. „Von erfahrenen Spielern erwarte ich, dass sie Verantwortung übernehmen, auch in heiklen Situationen“, sagte der Schweizer nach dem Erfolg gegen die Portugiesen, lobte aber auch: „Es war auch heute nicht ganz einfach. Aber auch heute hat Robin das souverän erledigt.“ Schließlich sendete Fischer mit einem Augenzwinkern auch noch eine kleine Botschaft an Flick, sagte: „Einen sicheren Elfmeterschützen in deiner Mannschaft zu haben, hilft dir.“

Knoche selbst klang nach dem Spiel geradezu euphorisch, antwortete auf die Frage, wie sich das denn anfühle, Folgendes: „Pure Freude, Erleichterung. Gerade wenn du so ein Spiel hast, was nicht gerade chancenreich war. Da nimmst du natürlich so einen Elfmeter gerne mit. Wir haben heute den Lucky Punch gesetzt und haben jetzt alles in der eigenen Hand.“ Stimmt, allerdings müssen sie dabei ohne die Unterstützung ihrer Anhänger auskommen.