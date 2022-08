Das Fußballmagazin Elffreunde hat auch Union Berlin zur neuen Spielzeit analysiert. Die Prognose fällt sehr schmeichelnd aus. Der Autor Aaron Koppe prophezeit nach einem rumpeligen Start ein noch besseres Ergebnis als in der vergangenen Spielzeit. Er schreibt im 11Freunde-Orakel: „Es scheint, als hätte sich Union von der Drei­fach­be­las­tung im letzten Jahr nicht son­der­lich beein­dru­cken lassen. Bei genauer Betrach­tung fällt jedoch auf, dass sie an Wochen­enden nach Con­fe­rence-League-Spiel­tagen nur einen ein­zigen Sieg in der Bun­des­liga holten. In der Europa League warten nun ganz andere Kaliber, die an den eisernen Kräften zehren werden. Bis zum frühen Aus in der Europa League steuert Union darum auf einen faden Mit­tel­feld­platz zu. Weil in der Win­ter­pause wei­tere cle­vere Trans­fers erfolgen, die Neu­zu­gänge Fahrt auf­nehmen und ehr­lich gesagt auch, weil wir keine Mit­tel­feld­plätze mehr zu ver­geben haben, startet Union in der Rück­runde richtig durch. Zum Auf­takt schießen sie Hertha ab, danach geht es steil nach oben. Wir sehen es letzt­lich also ganz wie einst die Sport­freunde Stiller und pro­phe­zeien: der Auf­stieg war ein Wunder, die Con­fe­rence League war Glück, die Euro League der ver­diente Lohn und die Cham­pions League wird ‘ne Sen­sa­tion! Platz vier.“

Am Samstag trifft Hertha BSC in der Alten Försterei auf Union Berlin. Es ist der erste Spieltag der Bundesliga. Das Spiel beginnt um 15:30 Uhr.