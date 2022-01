Berlin - Die gute Erkenntnis des Wochenendes aus eiserner Sicht: Auch ohne seinen in Kamerun weilenden Top-Torjäger Taiwo Awoniyi ist der 1. FC Union in der Lage, Treffer zu erzielen. Natürlich hätte man den Nigerianer aktuell gerne dabei, doch der 24-Jährige ist mit der Nationalmannschaft beim Afrika-Cup unterwegs. Und da geht es am Dienstag für die Supereagles gleich in die Vollen. Unions Taiwo Awoniyi holt dabei seine Liverpool-Vergangenheit ein. Um 17 Uhr (DAZN) bekommt es Awoniyis Nigeria gleich mit dem siebenfachen Kontinental-Meister und Mitfavoriten Ägypten zu tun. Und damit natürlich mit Liverpools Superstar Mo Salah, der zur Abrundung seiner Karriere endlich den Gold-Pokal mit den Pharaonen in den Händen halten will. Bislang ist nur ein zweiter Platz aus dem Jahr 2017 für ihn notiert.