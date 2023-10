Zwischen gut und fürchterlich: Der 1. FC Union Berlin verliert beim BVB 2:4

Ein positives Ergebnis wollten die Spieler des 1. FC Union Berlin beim Gastspiel in Dortmund erzielen, zumindest aus dem Westfalenstadion einen Punkt mitnehmen, unbedingt, damit vor der anstehenden Länderspielpause wieder ein bisschen Ruhe eingekehrt. Doch es sollte nicht sein. Zum siebten Mal in Serie gingen die Eisernen wettbewerbsübergreifend als Verlierer vom Platz. Im Endergebnis war es ein 2:4, was die Krise des Berliner Bundesligisten weiter verschärft. Wobei im Besonderen das Leistungsgefälle zwischen Hälfte eins und Hälfte zwei zu denken geben muss.

Im ersten Spielabschnitt war das Team von Trainer Urs Fischer nämlich allemal ebenbürtig, führte vor etwas mehr als 81.000 Zuschauern nicht unverdient 2:1 und schien nicht nur wegen des positiven Zwischenergebnisses auf dem besten Weg Richtung Erfolgserlebnis zu sein. Im zweiten Spielabschnitt war die Eisernen allerdings nicht wiederzuerkennen, wirkten in der Defensive mitunter total überfordert. Wird also höchste Zeit, dass Robin Knoche und Rani Khedira wieder einsatzfähig sind. Ja, momentan ist die Rückkehr der beiden Leistungsträger schon fast die einzige Hoffnung auf eine baldige Trendwende.

Christopher Trimmel statt Josip Juranovic auf der rechten Seite und Aïssa Bilal Laïdouni statt Lucas Tousart auf der rechten Halbposition im Mittelfeld – das waren die Wechsel, die Fischer nach dem 2:3 im Champions-League-Heimspiel gegen Sporting Braga vollzogen hatte. Juranovic war erst gar nicht mit nach Dortmund gereist, angeschlagen sei der Kroate, hieß es, was auch immer das zu bedeuten hat. Tousart hingegen war im Kader, ebenso wie David Datro Fofana, der gegen Braga wegen einer privater Angelegenheit nicht mit von der Partie gewesen war. Auch Kevin Volland war nach seiner Rotsperre wieder mit im Reisekader, der von etwas mehr als 4.000 Fans begleitet wurde.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Generationen-Duell mit Bynoe-Gittens

Trimmel trat im Duell der Generationen gegen Dortmunds Jamie Bynoe-Gittens an, ein 36-Jähriger gegen einen 19-Jährigen. Überdies musste der Österreicher auch auf die Vorstöße eines ehemaligen Teamkollegen achten, nämlich auf die von Julian Ryerson, der im Januar dieses Jahres von Union zu den Borussen gewechselt war.

Und der Österreicher war tatsächlich sofort gefordert. In einem Laufduell mit Bynoe-Gittens, bei dem ihm Diogo Leite zur Hilfe kam. Bei einem Freistoß, den er so gefährlich vor das Dortmunder Tor schlug, dass Keeper Gregor Kobel sich schließlich zu einer unorthodoxen Faustabwehr gezwungen sah.

In der sechsten Spielminute wollte Unions Keeper Frederik Rönnow über Trimmels rechte Seite das Spiel aufbauen, brachte mit einem schlampigen Zuspiel aber Leite in eine Verlegenheit. Die Folge war ein Eckstoß für die Gastgeber, der von Marco Reus getreten und schließlich vom freistehenden Niclas Füllkrug im Nachschuss zur Führung verwertet wurde. Freistehend, weil Leonardo Bonucci bei seinem Versuch, dem Ball entgegenzugehen, über die Beine von Leite gestolpert war.

Robin Gosens Kopfball findet dank Niclas Füllkrug (M.) den Weg ins Dortmunder Tor. Treese/Imago

Ein turbulenter Start in das Spiel war das – und turbulent ging es weiter, wobei sich die Geschichte dieses Spiels erst mal weiter an Trimmel erzählen lässt. Dass er ein Meister des ruhenden Balles ist, ist bekannt – und war auch an diesem Nachmittag zu beobachten. So war es an ihm, nur zwei Minuten nach dem frühen Gegentreffer einen Eckstoß von der linken Seite auszuführen. Mit viel Wucht trat er ihn mit dem rechten Fuß nach innen, auf Robin Gosens, dessen Kopfball über Füllkrugs Kopf den Weg ins Tor fand. Da war sie die Reaktion auf den frühen Rückschlag: 1:1.

Und immer wieder der VAR

Sieben Minuten später schlug Unions Spielführer aus ähnlicher Position wie zu Beginn erneut einen Freistoß vors Tor des BVB – und das so perfekt auf Alex Kral, dass dieser aus acht Meter Torentfernung zum 2:1 einköpfen konnte. Kral jubelte und mit ihm die Kollegen, doch dann meldete sich der VAR bei Referee Patrick Ittrich.

Vier Minuten vergingen, bis Ittrich zu einem Entschluss kam und Kral schließlich um die Freude über einen Torerfolg brachte. Warum das alles so lange dauerte? Ein Rätsel, den wie die Zeitlupe zeigte, stand Kral, der nach dieser Aktion verletzungsbedingt ausgewechselt und durch Tousart ersetzt werden musste, tatsächlich im Abseits. Genauso wie Füllkrug, der sich in der 27. Minute nach einem Freistoß von Reus (Trimmel hatte Bynoe-Gittens gefoult) ebenfalls etwas voreilig im Torjubel verlor. Auch dieser „Treffer“ wurde korrekterweise annulliert.

Leonardo Bonucci bringt Union per Strafstoß in Führung. Blatterspiel/Imago

Hart geführte Zweikämpfe, enge Entscheidungen – das Spiel war bestimmt nicht einfach zu leiten, doch dass Ittrich auch bei dem Einsatz von Mats Hummels gegen Sheraldo Becker auf die Hilfe des VAR angewiesen war, um in der 29. Minute erst nach Begutachtung der Zeitlupe auf Strafstoß zu entscheiden, war wirklich nur schwer nachzuvollziehen. Ittrichs Feldposition war gut, die Sicht war frei, als der deutsche Nationalspieler dem Union-Angreifer kurz vor der Torauslinie beim Versuch einer Flanke mit gestrecktem Bein dazwischenfunkte. Sei’s drum: Bonucci übernahm die Verantwortung, verwandelte zur Führung für die Eisernen.

Rönnow schenkt Schlotterbeck den Ausgleich

Fischer konnte mit dem Auftritt seiner Elf in Hälfte eins durchaus zufrieden sein. Sie war zurückgekommen, hatte Widerstand geleistet und den Vizemeister von einer Verlegenheit in die andere gestürzt. Doch musste der Schweizer mit ansehen, wie seine Spieler nach Wiederanpfiff innerhalb von vier Minuten ihre gute Ausgangsposition sogleich wieder verspielten.

Dabei erlaubte sich Rönnow wie schon 2:3 gegen Braga einen Aussetzer. Nämlich in der 50. Minute, als er einen Schuss von Nico Schlotterbeck aus halblinker Schuss nicht richtig einschätzte, die Hand einen Tick zu spät nach oben schnellen ließ, sodass der Ball über ihm einschlug. Der Schuss war scharf, keine Frage, aufgrund der Torentfernung (gut 25 Meter) ist die Frage nach dem Hauptschuldigen aber eindeutig zu beantworten.

Beim 3:2 für die Dortmunder ist die Sachlage etwas komplizierter. Zu spät setzten die Unioner dabei im Mittelfeld Reus unter Druck. Reus passte auf den zur Pause eingewechselten Julian Brandt, der im Rücken von Gosens und Leite allein auf Rönnow zulief und gekonnt abschloss.

Fischer reagierte umgehend auf diese defensiven Katastrophen, brachte mit Brenden Aaronson (für Laïdouni), Volland (für Becker), Jérôme Roussillon (für Trimmel) und Fofana (für Behrens) alsbald frische Kräfte. Und tatsächlich hatte Aaronson in der 65. Minute auch noch eine ziemlich gute Chance zum Ausgleich. Schließlich kamen die Dortmunder aber schon in der 71. Minute zum vorentscheidenden 4:2. Und das – was irgendwie auch ins Bild passte – durch einen von Gosens abgefälschten Schuss, den Ryerson, der ehemalige Unioner, aus zwanzig Metern abgegeben hatte. Wie bitter für die Köpenicker, die sich schon nach dem Spiel gegen Braga vom Fußballgott verlassen gefühlt hatten.