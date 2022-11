Zwischenrunde in der Europa League: Der 1. FC Union trifft auf Ajax Amsterdam

Schwerer Gegner, aber kein Hammerlos für den 1. FC Union: Die Eisernen treffen in der Zwischenrunde der Europa League auf Ajax Amsterdam. Das hat die Auslosung am Montagmittag in Nyon ergeben. Ajax war in der Vorrunde der Champions League Dritter in der Gruppe A geworden und damit in die Europa League abgestiegen, die Unioner schlossen dort als Zweiter in der Vorrunden-Gruppe D ab.

Das Hin- und das Rückspiel werden am 16. Februar und 23. Februar stattfinden. Die acht Gewinner der Zwischenrunde ziehen ins Achtelfinale des Wettbewerbs ein, während die Verlierer sich aus dem diesjährigen Europapokal verabschieden müssen.